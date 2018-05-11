11 мая 2018

отправить статью
Как носить рубашку летом - Модные варианты на каждый день <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:17

  • 378
Как носить рубашку летом - Модные варианты на каждый день - ФОТО
Индийская актриса поразила безупречным образом на Каннском кинофестивале 2018 <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:08

  • 290
Индийская актриса поразила безупречным образом на Каннском кинофестивале 2018 - ФОТО
Мужчины мечтают, чтобы женщины делали чаще эти 17 простых вещей <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

10:41

  • 720
Мужчины мечтают, чтобы женщины делали чаще эти 17 простых вещей - ФОТО

11 мая 2018 11:08

Индийская актриса поразила безупречным образом на Каннском кинофестивале 2018 - ФОТО

Вчера состоялась еще одна премьера в рамках Каннского кинофестиваля - фильм "Sorry, Angel". В этот вечер на ступени Дворца фестивалей и конгрессов поднялись Ирина Шейк, Стелла Максвелл, Эмбер Херд, Тилан Блондо, а также Дипика Падуконе. Индийская актриса, которой пророчат славу новой Айшварии Рай, блистала на красной дорожке в роскошном полупрозрачном платье Zuhair Murad из нежнейшего белого кружева. Струящийся силуэт наряда был дополнен длинной накидкой со шлейфом в восточном стиле.

  

  

Волосы Дипики стилисты уложили крупными локонами в лучших традициях золотой эпохи Голливуда. Основой для макияжа послужила сияющая, подсвеченная каплей жидкого хайлайтера кожа. Скулы красавицы акцентировали пудровыми сияющими румянами, расставив световые акценты также на спинку носа и галочку над верхней губой. Выразительность глаз актрисы подчеркнули стойкой подводкой и тушью для ресниц, а графичности бровям добавили при помощи карандаша с эффектом микроблейдинга. Сияющая помада нежно-кораллового оттенка стала завершающим штрихом в этом во всех отношениях удачном образе.

elle.ru


Просмотров: 290

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

11:17

  • 380
Как носить рубашку летом - Модные варианты на каждый день - ФОТО

Мода

9 мая 09:27

  • 619
5 составляющих летнего гардероба француженок - ФОТО

Мода

4 мая 12:48

  • 718
Невероятный показ CHANEL Cruise 2018/19 - ФОТО