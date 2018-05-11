Индийская актриса поразила безупречным образом на Каннском кинофестивале 2018 - ФОТО

Вчера состоялась еще одна премьера в рамках Каннского кинофестиваля - фильм "Sorry, Angel". В этот вечер на ступени Дворца фестивалей и конгрессов поднялись Ирина Шейк, Стелла Максвелл, Эмбер Херд, Тилан Блондо, а также Дипика Падуконе. Индийская актриса, которой пророчат славу новой Айшварии Рай, блистала на красной дорожке в роскошном полупрозрачном платье Zuhair Murad из нежнейшего белого кружева. Струящийся силуэт наряда был дополнен длинной накидкой со шлейфом в восточном стиле.

Волосы Дипики стилисты уложили крупными локонами в лучших традициях золотой эпохи Голливуда. Основой для макияжа послужила сияющая, подсвеченная каплей жидкого хайлайтера кожа. Скулы красавицы акцентировали пудровыми сияющими румянами, расставив световые акценты также на спинку носа и галочку над верхней губой. Выразительность глаз актрисы подчеркнули стойкой подводкой и тушью для ресниц, а графичности бровям добавили при помощи карандаша с эффектом микроблейдинга. Сияющая помада нежно-кораллового оттенка стала завершающим штрихом в этом во всех отношениях удачном образе.

elle.ru