Как носить рубашку летом - Модные варианты на каждый день - ФОТО

Лето - сезон свободных и легких нарядов. В теплую погоду этим летом стилисты предлагают присмотреться к стильным и строгим рубашкам: такой наряд будет уместен не только в офисе, но и в повседневных образах.

Существует уйма способов носить рубашку летом: можно повязать на талии поверх джинсов, надеть вместо жакета или как тунику. Также сочетать рубашку летом можно не только с джинсами и брюками, но и с модными шортами из денима.

​

Если вы предпочитаете носить светлую рубашку, тогда лучше всего сочетать этим летом такой наряд с укороченными расклешенными джинсами белого цвета. К умеренной цветовой гамме образа лучше всего добавить яркие акценты в виде цветных лодочек или сумки. А вот если у вас рубашка с принтом или темного цвета, тогда попробуйте ее заправить впереди в джинсы. Рубашка с джинсами, лаконичный клатч и лодочки - такой образ подойдет и для офиса, и для встречи, если у вас нет строгого дресс-кода.

Ivona.bigmir.net