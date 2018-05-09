5 составляющих летнего гардероба француженок - ФОТО

В основе летнего гардероба каждой уважающей себя француженки довольно простые, но женственные и удобные вещи, в которых не жарко в зной. Даже если вы не собираетесь этим летом на Французскую Ривьеру, обзавестись ими все равно стоит. Мы настоятельно рекомендуем 5 главных хитов, которые и в бакинском пейзаже будут смотреться уместно. Что касается обуви, то француженки обожают босоножки на танкетке из джута - практично и удобно. Носим их с легкими цветочными платьями на бретельках, миди-юбками и хлопковыми топами. Берем в руки корзинку, красим губы помадой ягодного оттенка и вперед навстречу лету.

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