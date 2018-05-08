Самые яркие и запоминающиеся образы гостей Met Gala — 2018 - ФОТО

Сегодня в нью-йоркском Метрополитен-музее прошел ежегодный Бал Института костюма, более известный как Met Gala. В 2016 году он был посвящен будущему, в прошлом - отдавал дань уважения Рей Кавакубо, а сегодня главной темой бала стали взаимоотношения религии и моды. Тема выставки, которая уже через день будет открыта для широкой публики, звучит как Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Напомним также, что бал - это не только и не столько красная дорожка с разряженными в пух и прах знаменитостями, но и торжественный вечер, во время которого происходит сбор средств на поддержание фонда Института костюма Метрополитен-музея. Так, например, чтобы попасть на гала-ужин, придется заплатить от 30 000 до 275 000 долларов в зависимости от места.

В этом году к бессменной ведущей Met Gala Анне Винтур присоединились Рианна и Донателла Версаче, которые помогут гуру моды сделать этот вечер незабываемым для гостей, которых ожидается порядка 600 человек. Итак, давайте же рассмотрим образы самых нарядных и знаменитых приглашенных.

bazaar.ru