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8 мая 2018 11:16

Самые спорные образы знаменитостей на Met Gala 2018 - ФОТО

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит 72-й бал Института костюма Met Gala. В этом году тема звучит как "Божественные тела: Мода и Католицизм", а экспозиция посвящена влиянию католицизма на моду. 

На красной дорожке мероприятия было огромное количество знаменитостей, но не всем удалось соблюсти негласный дресс-код, эпатировать публику и одновременно выглядеть стильно. Некоторые звезды слишком серьезно отнеслись к тематике бала и переусердствовали с драматичностью: например, Кара Делевинь выбрала необычный аксессуар, закрывающий лицо, из-за чего фотографы едва узнали ее на красной дорожке. Кэти Перри пришлось подвинуть остальных гостей из-за объемных крыльев, которые стали нескромным дополнением золотого платья Versace. Лана Дель Рей тоже сделала упор на аппликацию и фантазийные аксессуары, но их оказалось слишком много для одного выхода. 

  

  

  

На Met Gala  не обошлось без звезд, которых не смутила тема религии: Майли Сайрус и Зои Кравиц не постеснялись выйти в откровенных нарядах и слегка обнажиться. 

  

  

Были и те, кто оказался бесконечно далек от эстетики бала и просто пришел в понравившемся наряде. Даутцен Крез выбрала вполне симпатичное платье из тонкой ткани разных цветов, но ее выбор не совсем соответствовал происходящему. А Кейт Мосс решила, что маленькое черное платье - идеально подойдет для любого события, но, увы, эта аксиома не работает сегодня в Метрополитен-музее.

  

  

  

  

  

elle.ru


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