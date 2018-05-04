Невероятный показ CHANEL Cruise 2018/19 - ФОТО

Что только не видел Гран-Пале за время проведения шоу CHANEL: и митинг за феминизм, и копию Эйфелевой башни, и осенний туманный лес. Сегодня специально к показу новой круизной коллекции под знаменитым прозрачным куполом пришвартовался лайнер "La Pausa". Карлу Лагерфельду (который последние года проводил показы Cruise в разных странах мира) удалось, даже не покидая Париж, отправиться в путешествие.

В новой круизной коллекции апдейту креативного директора CHANEL подвергся морской стиль. К традиционным хлопку, полоске и белому цвету Лагерфельд добавил деним, любимый твид, желтый и розовый оттенки. Шифоновые платья сменили двубортные жакеты и кожаные брючные костюмы, а соломенные шляпы - новомодные береты. Вся ирония, как всегда у маэстро, в аксессуарах: сумки в виде спасательного круга, белоснежные туфли Мэри Джейн и очки в круглой оправе рискуют войти в wish-листы всех фэшн-инсайдеров планеты. А макияж моделей, выполненный в ярко-синих оттенках, и вовсе следует повторить на лучших пляжах мира уже этим летом.

В финале показа под крики чаек и знакомую всем композицию "Go West" Pet Shop Boys Карл Лагерфельд пригласил всех гостей на борт корабля "La Pausa" (названного в честь любимой резиденции Габриэль Шанель на Французской Ривьере). Bon voyage!

elle.ru