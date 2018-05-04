4 мая 2018

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Новая икона стиля - 3 модных образа Приянки Чопры <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

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Новая икона стиля - 3 модных образа Приянки Чопры - ФОТО
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4 мая 2018 11:19

Новая икона стиля - 3 модных образа Приянки Чопры - ФОТО

35-летнюю Приянку Чопру называют "новой Айшварией Рай": именно по этой индийской красавице последние несколько лет сходит с ума половина Голливуда. В 2000-м Приянка получила титул "Мисс мира", а теперь она одна из самых востребованных актрис, звезда сериала "База Куантико", лучшая подруга Меган Маркл и, кажется, новая икона стиля.

Чопра легко может посоревноваться с Блейк Лайвли в любви к переодеванию: только за один день она может сменить три образа. Вчера утром актриса появилась на публике в фиолетовом платье Vivienne Westwood, которое дополнила ультрамариновым клатчем The Row, белыми туфлями-лодочками Christian Lоubоutin и солнцезащитными очками в белоснежной оправе. Позже Приянка переоделась в брюки Frame из денима, желтый топ Ganni, туфли Fendi, а на вечер актриса предпочла сиренево-голубое платье-жакет Diоn Lее с вырезами на груди, сумку Jason Stalvey и туфли белого цвета.

  

  

  

elle.ru


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