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2 мая 2018 11:13

Весенний маникюр - 9 интересных идей в светлых тонах - ФОТО

Этой весной модницы предпочитают маникюр светлых тонов, ведь они подчеркивают нежность и делают образ девушки невероятно романтичным.

Мы подобрали для тебя 10 идей весеннего маникюра 2018 в актуальных светлых тонах. Обязательно сохрани идеи, которые тебе понравились, и покажи их своему мастеру.

Голубой сразу же создаст веселое настроение и настроит тебя на предстоящий отпуск.

Когда хочется соединения нежных оттенков.

Френч? А почему бы и нет?

Если тебе захочется сделать дизайн.

Да, стразы весной 2018 - в тренде. Главное, чтобы их было немного.

Когда хочется контрастов. Или ты еще не готова к нежным оттенкам.

Такой вариант маникюра отлично подчеркнет первый загар.

Еще одно актуальное соединение цветов.

Французский маникюр актуален всегда и делать его можно не только в классической цветовой гамме. В том числе, и весной 2018. 

edinstvennaya.ua


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