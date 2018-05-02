Весенний маникюр - 9 интересных идей в светлых тонах - ФОТО

Этой весной модницы предпочитают маникюр светлых тонов, ведь они подчеркивают нежность и делают образ девушки невероятно романтичным.
Мы подобрали для тебя 10 идей весеннего маникюра 2018 в актуальных светлых тонах. Обязательно сохрани идеи, которые тебе понравились, и покажи их своему мастеру.
Голубой сразу же создаст веселое настроение и настроит тебя на предстоящий отпуск.
Когда хочется соединения нежных оттенков.
Френч? А почему бы и нет?
Если тебе захочется сделать дизайн.
Да, стразы весной 2018 - в тренде. Главное, чтобы их было немного.
Когда хочется контрастов. Или ты еще не готова к нежным оттенкам.
Такой вариант маникюра отлично подчеркнет первый загар.
Еще одно актуальное соединение цветов.
Французский маникюр актуален всегда и делать его можно не только в классической цветовой гамме. В том числе, и весной 2018.
edinstvennaya.ua