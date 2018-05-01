4 любимых фасона джинсов Виктории Бекхэм - ФОТО

Клеш

Эта модель никогда полностью не выходит из моды, оно и логично: джинсы клеш вытягивают ноги и визуально делают их стройнее, добавляя несколько сантиметров роста своей владелице - особенно в сочетании с обувью на каблуке, - и привносят нотки парижского шика даже в самые будничные образы. Неудивительно, что Виктория Бекхэм так любит эту модель и носит ее в сочетании с обычными белыми футболками.

Модели с подворотами

Небрежно подвернутые джинсы выглядят более демократично и расслабленно и снижают ненужный градус пафоса, если вы хотите прослыть звездой стритстайла. Можно купить уже готовые модели с подворотами, а можно кастомизировать любимую пару и демонстрировать тонкие щиколотки в любимых невысоких ботильонах и лодочках - опять же, следуя примеру Вики.

Mom-джинсы

"Мамские" модели с высокой талией и прямым кроем вот уже несколько сезонов не покидают гардеробные главных модниц планеты, и Виктория - один из главных адептов и поклонниц этой модели. Она носит mom-джинсы с прозрачными блузами, черными водолазками и мужскими футболками и скупает все модели от нежно-голубого до насыщенного индиго и navy blue.

Черные скинни

И наконец, скинни глубокого черного цвета - палочка-выручалочка для каждой модницы. Стройнят, сочетаются с любым верхом, отлично сидят по фигуре, не боятся слякоти и межсезонной непогоды и уместны всегда и везде - незаменимая пара, по мнению Виктории Бекхэм!

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