Рианна опубликовала первый проморолик своей линии белья, и он вам очень понравится - ВИДЕО

Когда Рианна только намекнула, что собирается запустить линию нижнего белья, фанаты тут же подняли невероятный шум. И ведь правда было из-за чего. Все, что ни делает Рири, обязательно получается по высшему разряду. В том числе и с этической точки зрения: певица старается сделать так, чтобы вещи, которые выходят под ее именем, не только не могли никого задеть или обидеть, но и, наоборот, поднимали самооценку покупателей. Вот и ее новая кампания тому подтверждение.

Традиционно белье рекламируют худые девушки модельной внешности, с которыми большинство покупателей не имеют ничего общего. Рианна решила, что такой подход для ее марки не годится, и сняла в промо девушек разной внешности и типажей. Так, в первом ролике главной героиней стала девушка плюс-сайз, которая рассказывает о том, в какие моменты чувствует себя наиболее сексуальной и почему не стесняется своих растяжек и очень большой груди.

Коллекция поступит в продажу 11 мая. В ней будет представлено белье с очень широкой размерной сеткой.

bazaar.ru