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30 апреля 2018 17:24

Рианна опубликовала первый проморолик своей линии белья, и он вам очень понравится - ВИДЕО

Когда Рианна только намекнула, что собирается запустить линию нижнего белья, фанаты тут же подняли невероятный шум. И ведь правда было из-за чего. Все, что ни делает Рири, обязательно получается по высшему разряду. В том числе и с этической точки зрения: певица старается сделать так, чтобы вещи, которые выходят под ее именем, не только не могли никого задеть или обидеть, но и, наоборот, поднимали самооценку покупателей. Вот и ее новая кампания тому подтверждение.

Традиционно белье рекламируют худые девушки модельной внешности, с которыми большинство покупателей не имеют ничего общего. Рианна решила, что такой подход для ее марки не годится, и сняла в промо девушек разной внешности и типажей. Так, в первом ролике главной героиней стала девушка плюс-сайз, которая рассказывает о том, в какие моменты чувствует себя наиболее сексуальной и почему не стесняется своих растяжек и очень большой груди.

Коллекция поступит в продажу 11 мая. В ней будет представлено белье с очень широкой размерной сеткой.

 

savages come in all shapes and sizes!! ya ready? @savagexfenty MAY.11.2018

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 29, 2018 at 9:57am PDT

bazaar.ru


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