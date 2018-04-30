15 лучших образов Пенелопы Крус - ФОТО

Звезды Голливуда часто подвергаются критике модных экспертов. Но только не Пенелопа Крус. Кажется, любому ее образу проще возглавить хит-парад лучших луков, чем попасть в двадцатку худших на той или иной церемонии. Легкость, с которой Пенелопа получает одобрение фэшн-критиков, поражает. В чем ее секрет? Сама актриса признается, что на модные подвиги ее вдохновляют... мужчины.

На днях Пе отметила свое 44-летие, и мы решили вспомнить ее лучшие образы и попытаться разгадать формулу успеха главной испанской красотки. Что носить, чтобы женщины считали иконой стиля, а мужчины признавали секс-символом на протяжении многих лет?

ATELIER VERSACE

79-я церемония вручения премии "Оскар"

Этот образ на премии "Оскар" в 2007 году хоть и не стал для Пе счастливым (статуэтка за "Лучшую женскую роль" досталась ее коллеге Хелен Миррен), но был признан самым красивым аутфитом вечера. Нежно-розовое платье из кутюрной коллекции Versace с длинным шлейфом - настоящая ода элегантности.

CHANEL

80-я церемония вручения премии "Оскар"

Второй год подряд Крус на "Оскаре" становится одной из самых стильных гостий. На этот раз ее выбор пал на платье Chanel, украшенное перьями и сложными драпировками.

AZZEDINE ALAIA

15-я церемония премии Гильдии киноактеров США

Черный цвет Крус обожает. И не зря: этот оттенок эффектнее всего подчеркивает природную красоту жгучей брюнетки. Бархатное платье Azzedine Alaia с открытой спиной, которое актриса выбрала для красной дорожки SAG Awards в 2009 году, это еще раз подтвердило.

VERSACE

Goya Awards

Красота в простоте - доказала Пенелопа своим появлением на церемонии вручения самой престижной кинопремии Испании "Гойя" в 2010 году. Для мероприятия актриса выбрала лаконичное пудровое платье-бюстье.

MARCHESA

64-й международный Каннский фестиваль

Даже если Пе делает ставку на провокационное "голое" платье, ее выбор всегда элегантен. Так, на премьере фильма "Пираты Карибского моря: на странных берегах" в рамках Каннского кинофестиваля в 2011 году актриса появилась в полупрозрачном нежно-фиолетовом платье Merchesa силуэта "русалка". Выглядела Пе соблазнительно и изысканно одновременно.

GIORGIO ARMANI

84-я церемония вручения премии "Оскар"

На "Оскаре-2012" Пенелопа примерила образ настоящей диснеевской принцессы: платье насыщенного сизого оттенка с пышной юбкой и открытыми плечами критики признали одним из самых эффектных на церемонии.

ARMANI PRIVE

BAFTA-2012

Еще один цвет, который безумно идет Пе, - бордовый. Так, в лаконичном платье Armani Prive скульптурного кроя Крус выглядела ярко и обворожительно.

GIAMBATTISTA VALLI COUTURE

86-я церемония вручения премии "Оскар"

Пожалуй, один из самых неожиданных образов голливудской актрисы. Чаще всего Пе делает ставку на сексуальные наряды темных оттенков, а для этой церемонии "Оскар" она выбрала асимметричное платье Giambattista Valli Couture розового оттенка. Получился очень нежный образ в стиле Марии-Антуанетты.

BALMAIN

Премьера картины "Образцовый самец-2" в Берлине

Зеленое ультракороткое платье Balmain, которое Крус выбрала для предпремьерного показа фильма, никого не оставило равнодушным. Этот образ поклонники и критики обсуждали долго, но сошлись во мнении: Пенелопа выглядела потрясающе!

ATELIER VERSACE

Премьера картины "Образцовый самец-2" в Лондоне

Шик и блеск - это про образ Пе на предпремьерном показе фильма "Образцовый самец-2". Сверкающее платье-комбинация итальянского модного Дома Versace было признано одним из самых сексуальных за всю карьеру Пе.

ATELIER VERSACE

74-й Венецианский кинофестиваль

Это платье Крус определенно войдет в историю. Модные критики называют его "лебединым" и ставят в пример юным актрисам как образец элегантного и одновременно сексуального.

RALPH & RUSSO

"Золотой глобус-2018"

Негласный дресс-код церемонии - черный total look - только сыграл Крус на руку. На красной дорожке Пенелопа продемонстрировала черное кружевное платье с открытыми плечами и длинным атласным шлейфом, которое эффектно подчеркнуло ее природную красоту.

ATELIER VERSACE

Goya Cinema Awards

Даже по этой подборке ясно, какой любимый бренд Пенелопы. Да, это Versace. Не зря именно Крус сыграла Донателлу Версаче в нашумевшем сериале "Американская история преступлений". На испанском "Оскаре", премии Гойя, Крус также сделала ставку на любимый бренд и не прогадала: белоснежное платье с высоким разрезом снова признали лучшим.

BALMAIN

Премьера фильма "Эскобар" в Мадриде

Как можно выглядеть сексуально и элегантно одновременно? Выбрать необычное платье, как Пенелопа: с одной стороны - эффектное мини, с другой - элегантное макси. Найти такое можно в коллекциях Оливье Рустена.

VERSACE

Премия "Сезар-2018"

На церемонии "Сезар-2018" Пенелопе Крус вручили награду за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе. Не зря для мероприятия она выбрала образ в духе актрис эпохи золотого Голливуда: платье-бюстье сапфирового оттенка с пышной юбкой, длинным шлейфом, высоким разрезом, а также босоножки на высокой шпильке.

elle.ru