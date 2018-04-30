15 лучших образов Пенелопы Крус - ФОТО

Звезды Голливуда часто подвергаются критике модных экспертов. Но только не Пенелопа Крус. Кажется, любому ее образу проще возглавить хит-парад лучших луков, чем попасть в двадцатку худших на той или иной церемонии. Легкость, с которой Пенелопа получает одобрение фэшн-критиков, поражает. В чем ее секрет? Сама актриса признается, что на модные подвиги ее вдохновляют... мужчины.
На днях Пе отметила свое 44-летие, и мы решили вспомнить ее лучшие образы и попытаться разгадать формулу успеха главной испанской красотки. Что носить, чтобы женщины считали иконой стиля, а мужчины признавали секс-символом на протяжении многих лет?
ATELIER VERSACE
79-я церемония вручения премии "Оскар"
Этот образ на премии "Оскар" в 2007 году хоть и не стал для Пе счастливым (статуэтка за "Лучшую женскую роль" досталась ее коллеге Хелен Миррен), но был признан самым красивым аутфитом вечера. Нежно-розовое платье из кутюрной коллекции Versace с длинным шлейфом - настоящая ода элегантности.
CHANEL
80-я церемония вручения премии "Оскар"
Второй год подряд Крус на "Оскаре" становится одной из самых стильных гостий. На этот раз ее выбор пал на платье Chanel, украшенное перьями и сложными драпировками.
AZZEDINE ALAIA
15-я церемония премии Гильдии киноактеров США
Черный цвет Крус обожает. И не зря: этот оттенок эффектнее всего подчеркивает природную красоту жгучей брюнетки. Бархатное платье Azzedine Alaia с открытой спиной, которое актриса выбрала для красной дорожки SAG Awards в 2009 году, это еще раз подтвердило.
VERSACE
Goya Awards
Красота в простоте - доказала Пенелопа своим появлением на церемонии вручения самой престижной кинопремии Испании "Гойя" в 2010 году. Для мероприятия актриса выбрала лаконичное пудровое платье-бюстье.
MARCHESA
64-й международный Каннский фестиваль
Даже если Пе делает ставку на провокационное "голое" платье, ее выбор всегда элегантен. Так, на премьере фильма "Пираты Карибского моря: на странных берегах" в рамках Каннского кинофестиваля в 2011 году актриса появилась в полупрозрачном нежно-фиолетовом платье Merchesa силуэта "русалка". Выглядела Пе соблазнительно и изысканно одновременно.
GIORGIO ARMANI
84-я церемония вручения премии "Оскар"
На "Оскаре-2012" Пенелопа примерила образ настоящей диснеевской принцессы: платье насыщенного сизого оттенка с пышной юбкой и открытыми плечами критики признали одним из самых эффектных на церемонии.
ARMANI PRIVE
BAFTA-2012
Еще один цвет, который безумно идет Пе, - бордовый. Так, в лаконичном платье Armani Prive скульптурного кроя Крус выглядела ярко и обворожительно.
GIAMBATTISTA VALLI COUTURE
86-я церемония вручения премии "Оскар"
Пожалуй, один из самых неожиданных образов голливудской актрисы. Чаще всего Пе делает ставку на сексуальные наряды темных оттенков, а для этой церемонии "Оскар" она выбрала асимметричное платье Giambattista Valli Couture розового оттенка. Получился очень нежный образ в стиле Марии-Антуанетты.
BALMAIN
Премьера картины "Образцовый самец-2" в Берлине
Зеленое ультракороткое платье Balmain, которое Крус выбрала для предпремьерного показа фильма, никого не оставило равнодушным. Этот образ поклонники и критики обсуждали долго, но сошлись во мнении: Пенелопа выглядела потрясающе!
ATELIER VERSACE
Премьера картины "Образцовый самец-2" в Лондоне
Шик и блеск - это про образ Пе на предпремьерном показе фильма "Образцовый самец-2". Сверкающее платье-комбинация итальянского модного Дома Versace было признано одним из самых сексуальных за всю карьеру Пе.
ATELIER VERSACE
74-й Венецианский кинофестиваль
Это платье Крус определенно войдет в историю. Модные критики называют его "лебединым" и ставят в пример юным актрисам как образец элегантного и одновременно сексуального.
RALPH & RUSSO
"Золотой глобус-2018"
Негласный дресс-код церемонии - черный total look - только сыграл Крус на руку. На красной дорожке Пенелопа продемонстрировала черное кружевное платье с открытыми плечами и длинным атласным шлейфом, которое эффектно подчеркнуло ее природную красоту.
ATELIER VERSACE
Goya Cinema Awards
Даже по этой подборке ясно, какой любимый бренд Пенелопы. Да, это Versace. Не зря именно Крус сыграла Донателлу Версаче в нашумевшем сериале "Американская история преступлений". На испанском "Оскаре", премии Гойя, Крус также сделала ставку на любимый бренд и не прогадала: белоснежное платье с высоким разрезом снова признали лучшим.
BALMAIN
Премьера фильма "Эскобар" в Мадриде
Как можно выглядеть сексуально и элегантно одновременно? Выбрать необычное платье, как Пенелопа: с одной стороны - эффектное мини, с другой - элегантное макси. Найти такое можно в коллекциях Оливье Рустена.
VERSACE
Премия "Сезар-2018"
На церемонии "Сезар-2018" Пенелопе Крус вручили награду за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе. Не зря для мероприятия она выбрала образ в духе актрис эпохи золотого Голливуда: платье-бюстье сапфирового оттенка с пышной юбкой, длинным шлейфом, высоким разрезом, а также босоножки на высокой шпильке.
elle.ru