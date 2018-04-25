8 музыкантов, которые любят сниматься в кино - ФОТО

МАЙЛИ САЙРУС

В 2016 году после долгого перерыва Майли Сайрус вернулась в кино. Звезда "Ханны Монтаны", 25-летняя певица и бунтарка снялась в мини-сериале Вуди Аллена "Кризис в шести сценах". В проекте она играет беглую революционерку, которая решила скрыться от полиции в доме родственников. Одного из обитателей дома - саркастического и ворчливого старика - как всегда блестяще играет сам Аллен, а Майли Сайрус оппонирует ему на протяжении всего сериала. Делает она это, стоит признать, отменно: все-таки актерский талант у нее в крови. Что ж, надеемся, Сайрус не забросит свою карьеру в кино.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

48-летняя звезда - настоящий человек-оркестр. Буквально на днях она украсила собой обложку журнала Time и вошла в рейтинг ста самых влиятельных персон в мире. И тому есть причины: Лопес не только блестящая певица, но также и бизнесвумен, и танцовщица, и модельер, и актриса. В кино она запомнилась благодаря ряду удачных проектов конца 1990-х - начала 2000-х: "Селена", "Поворот", "Незаконченная жизнь", "Давайте потанцуем". С тех пор она еще не раз появлялась в кино - одним из последних проектов на данный момент является драма "Лила и Ева" 2015 года о том, как матери погибших детей объединяют усилия, чтобы найти и наказать преступников.

ДЖАСТИН ТИМБЕРЛЕЙК

Музыкант, счастливый семьянин и просто кумир миллионов людей по всему миру, Джастин Тимберлейк давно заинтересовался киномиром, так что сегодня можно говорить о его полноценной актерской карьере. Большие роли в фильмах он начал получать еще на старте "нулевых", однако успех в этом амплуа приходить к нему стал значительно позднее. Начиная с ленты 2010 года "Социальная сеть", Тимберлейк буквально ворвался в голливудский мир звезд - в течение нескольких лет он снялся в целом ряде крайне успешных проектов, среди которых такие ленты, как "Время", "Секс по дружбе", "Крученый мяч", "Очень плохая училка", "Vа-банк" и, наконец, "Колесо чудес", где певец составил пару Кейт Уинслет. Все-таки обаяние Тимберлейка делает свое дело: сейчас он снимается сразу в двух фильмах - "Последняя капля" и "Быстрое золото", - которые мы увидим в ближайшем будущем.

ДЕМИ ЛОВАТО

25-летняя красотка в своем достаточно юном возрасте успела добиться успеха как на музыкальном поприще, так и в актерском деле. Можно даже сказать, что ее карьера развивалась одновременно в этих двух областях. Деми Ловато в кино в первую очередь знаменита благодаря съемкам в успешных телепроектах, таких как "Camp Rock" и "Дайте Санни шанс". Будем ждать от этой жизнерадостной и уверенной девушки новых ролей - быть актрисой у нее неплохо получается.

СЕЛЕНА ГОМЕС

Самая популярная девушка в Instagram с ранних лет в шоу-бизнесе, в частности, еще ребенком она начала сниматься в различных телепроектах вроде "Ханны Монтаны". Со временем музыкальная карьера увлекла Гомес куда сильнее съемок, однако совсем отказаться от киномира она не смогла и продолжала играть небольшие роли в сериалах, мелодрамах или комедиях. Сегодня, кажется, Селена всерьез решила вернуться к оставленной карьере актрисы: в свой новый фильм "Дождливый день в Нью-Йорке" ее пригласил сам Вуди Аллен - обычно это означает, что у человека большое будущее в кино.

ДЖАРЕД ЛЕТО

Актерская карьера человека-феномена Джареда Лето поражает даже не количеством ролей, а их качеством: музыкант, судя по всему, обладает безупречным вкусом и острым чутьем на фильмы, в которых стоит сниматься. В послужном списке Лето нет практически ни одного провального проекта - напротив, даже эпизодические роли и роли второго плана ему удавались блестяще, так что по ним часто и запоминали фильмы. Особого внимания заслуживает талант Лето перевоплощаться: стремительно худеть или набирать вес ради проекта, сидеть долгие часы у гримера перед съемками - все это для него не в новинку. Как результат - "Золотой глобус" и "Оскар" за плечами в качестве награды. В общем, благодаря ролям в таких лентах, как "Далласский клуб покупателей", "Господин Никто" и "Реквием по мечте", он точно войдет в историю кино.

БЕЙОНСЕ

Для звезды уровня Бейонсе вполне логично не ограничиваться только лишь одной сферой деятельности, тем более что талант позволяет. Певица снялась во множестве картин, и если поначалу она участвовала в проектах лишь в качестве эпизодического героя, постепенно ей стали давать и большие роли. Самые известные работы Бейонсе в кино - съемки в таких проектах, как "Остин Пауэрс: Голдмембер" "Девушка мечты", "Борьба с искушениями" и "Одержимость". Впрочем, ни одна из этих лент не заслужила особых восторгов ни у публики, ни у критиков - кто знает, возможно, сегодня, когда она стала настоящей королевой поп-сцены, Бейонсе предпримет новую попытку покорения мира кино. Уверены, фанаты будут только рады этому.

ЛЕДИ ГАГА

Шоу Леди Гаги всегда отличались эффектностью, а клипы звезды больше походили на фильмы, чем на простое визуальное сопровождение треков. Именно поэтому многие люди с нетерпением ждали того момента, когда певица осознает, как далеко может пойти в киноиндустрии. Наконец она снялась в сериале "Американская история ужасов", и ее актерская работа большинством зрителей была воспринята отлично: все отметили, что роль вампира ей очень к лицу. После этого успеха ей поступило предложение от Брэдли Купера сняться в его фильме "Звезда родилась" о кантри-певце Джексоне Мейне - и Гага, конечно, с удовольствием согласилась. Будем ждать релиза проекта, чтобы оценить ее талант по достоинству.

Elle.ru