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17 апреля 2018 19:39

Выбираем финалисток «Miss Top Model Azerbaijan-2018» - ФОТО

Второй сезон первого национального конкурса топ-моделей "Miss Top Model Azerbaijan" близится к финалу. Об этом сообщили Lady.Day.Az организаторы конкурса.

С сегодняшнего дня, при поддержке компании "Baku Club" на официальном сайте конкурса "Miss Top Model Azerbaijan" дан старт онлайн голосованию, по результатам которого в сумме с баллами выставленными компетентным жюри на финальном вечере, из одиннадцати финалисток победу одержат всего пять.

Проголосовать за финалисток конкурса имеет возможность каждый пользователь Интернета, тем самым приближая свою фаворитку на шаг ближе к заветной короне.

Голосование проходит в платном режиме. Оплату можно осуществить с помощью карт: VISA, VISA Electron, Master Card, Maestro, Albalı Plus, Bolkart, Worldcard, а также любыми банковскими картами для начисления пенсии и зарплаты. 1 голос = 0.50 AZN.

Результаты онлайн голосования (30%) в обязательном порядке будут учтены при итоговом подсчете и приплюсованы к баллам жюри (70%) на финале конкурса, который пройдет в мае этого года.

Проголосовать можно пройдя по ссылке: http://www.misstopmodel.az


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