Да здравствует королева - Триумфальное возвращение Бейонсе - ФОТО

В Калифорнии стартовал музыкальный фестиваль Coachella, хедлайнером которого в этом году выступила Бейонсе. Двухчасовой концерт поп-дивы стал самым обсуждаемым событием прошлого дня. Во-первых, певица впервые с момента появления на свет близнецов Руми и Сэра выступила с большой сольной программой. Во-вторых, все костюмы звезды были созданы креативным директором бренда Balmain Оливье Рустеном. В-третьих, помимо как всегда первоклассного шоу Бейонсе приготовила для всех своих поклонников несколько сюрпризов: неожиданное воссоединение группы Destiny's Child и трогательный дуэт с супургом Джей Зи.

Роскошные костюмы певицы заслуживают отдельного внимания. По словам Оливье Рустена, он со всей ответственностью подошел к созданию концертного гардероба для Бейонсе, так как знал, какой она перфекционист в вопросах своего творчества. Дизайнер долгое время лично общался с исполнительницей, а также много времени проводил на ее репетициях. Так, во время примерки костюма, вдохновленного образом Клеопатры, он понял, что все сделал правильно, когда вошедший Джей Зи, увидев супругу, в буквальном смысле потерял дар речи.

Помимо сексуального металлизированного боди с накидкой и роскошной короны в духе египетской королевы, Бейонсе примерила еще три образа. Желтая толстовка и мини шорты в сочетании с необычными сапогами с неоновой бахромой для исполнения песни Crazy in Love. Переливающееся боди и высокие ботфорты были подобраны в тон костюмов Келли Роуленд и Мишель Уильямс, вместе с которыми Бейонс исполнила главные хиты Destiny's Child. Сексуальные черные лакированные ботфорты Оливье Рустен дополнил ультракороткими шортами и кофтой из сетки с гербом на груди - в этом образе певица вместе с Джей Зи спела их совместный хит Deja Vu. Стоит ли говорить, почему в эту году фестиваль негласно сменил свое название с Coachella на Beychella.



Elle.ru