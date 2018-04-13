Сила слов - Книги, которые изменят вашу жизнь - ФОТО

Многие недооценивают силу слов - между тем, если бы не великие литературные классики, было бы непросто раскрыть новые таланты, развить воображение и познать себя. Мы выбрали книги, которые окажут первую помощь в поисках призвания и помогут найти ключ к тайнам по-настоящему увлекательной и счастливой жизни.

"СТИВ ДЖОБС" Уолтер Айзексон

Удивительно, но автора для написания собственной биографии Джобс выбрал сам. Этот гениальный скромняга предложил талантливому журналисту Айзексону (который написал отличные биографии Франклина и Эйнштейна) написать о нем книгу, как только понял, что его болезнь неизлечима (Джобс много лет боролся с раком). Причем дважды он получал от Уолтера отказ, но выжидал и возвращался со своей просьбой снова. В итоге, Айзексон написал книгу выдающуюся, интересную для тех, кому не был интересен Джобс. А это - мастерство. Зачем это читать? Например, чтобы проверить чувство собственного вкуса и развить его. А еще чтобы научиться смотреть на мир с точки зрения эстетики. Если же в этом нет необходимости, то ответ другой - это книга о самой жизни.

"ВАЖНЫЕ ГОДЫ" Мэг Джей

Доктор Мэг Джей, психотерапевт, преподаватель клинической психологии в Виргинском университете, считает, что с 20 до 30 лет длится самое важное десятилетие в жизни человека. То, что вы делаете (и не делаете) в это время, может определить всю будущую жизнь, ведь 80% самых важных событий происходит с нами именно в этот период. На основе научных исследований и историй реальных людей Мэг Джей рассказывает, как избежать самых распространенных ошибок.

"КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВРЕМЕНИ" Стивен Хокинг

Главное достоинство этой книги - доступность описания. Популярный астрофизик Стивен Хокинг пробегается по курсу физики и астрономии, который мы так или иначе освоили в школе, и переходит к проблематике нынешних дней - какие открытия ждут планету в ближайшие десятилетия и что происходит с миром сейчас. Так что если вам интересно воскресить старые знания, получить новые и немного разобраться в том, что происходит в науке сейчас, книга написана для вас. К слову, у Хокинга редкий дар рассказчика, так что читать это так же увлекательно, как если бы вы принялись за новый детектив.

"ХОЧУ И БУДУ" Михаил Лабковский

Один из самых популярных российских психологов излагает мысли по поводу того, как должны строиться отношения между мужчиной и женщиной, довольно радикально. Это может насторожить вас - до тех пор, пока вы не начнете читать книгу. "Хочу и буду" - довольно приятное пособие не только по отношениям в 21 веке, но и по жизни в целом. Нередко Лабковский рассказывает об очевидных вещах, но так, что вы находите в них новый смысл и руководство к действию. К тому же все свои примеры (из личной практики) он приводит на основании именно русского менталитета, что значительно "украшает" даже самые типичные проблемы, с которыми сталкиваются люди во всем мире. Кстати, уже после первой главы вы захотите полюбить себя и наверняка поймете, откуда берутся все ваши проблемы. Читали - работает.

"МАСТЕРСТВО АКТЕРА. ТЕХНИКА ЧАББАК" Ивана Чаббак

Книга открывает увлекательный мир кино и актерского мастерства. Она написана как учебное пособие для актеров, но, читая ее, вы окунаетесь в собственную психологию и анализируете свою "игру" в реальной жизни. Книга учит осознавать свои внутренние состояния, играть ими и принимать себя во всем многообразии. Техника Чаббак - одного из ведущих голливудских тренеров по актерскому мастерству - основана на том, как направить свою боль и отрицательные потрясения в положительное русло.

"ДАО ЖИЗНИ" Ирина Хакамада

В предисловии к "Дао Жизни" Хакамада проводит четкую грань между тренингом и мастер-классом и относит свою книгу к последнему. Это, кстати, отличает книгу от американских аналогов, где предисловие - стократное повторение одной и той же идеи - "Именно эта книга приведет вас к славе, успеху и богатству, купите сами и захватите друзьям". Хакамада рассказывает о своем опыте, который читатель может принять и попробовать применить к своей жизни. Здесь нет воды, все распределено на тезисы, есть логическое развитие сюжета. Иллюстрируемая на собственных примерах "Дао жизни" оставляет приятное послевкусие и некоторое тепло внутри. Хакамада не говорит о том, что она лучше, чем остальные, просто напоминает, что измениться может каждый, достигнуть своей мечты и вообще счастья. Главное, что к этой книге нужно и удобно возвращаться снова и снова.

"КНИГА О ТЕЛЕ" Кэмерон Диас

"Боль - это слабость, покидающая ваше тело", - неплохо для главной голливудской блондинки и вечной очаровашки Кэмерон Диас, правда? Отличная книга для тех, кто наконец-то решил разобраться со своим телом и подружиться с разумом. И пусть для приверженцев здорового питания это издание покажется слишком простым, для тех, кто делает первые шаги на пути к здоровью, книга станет настольной. Диас серьезно подошла к вопросам о питании, тренировках и заботе о себе - на это она потратила полжизни, а значит, точно знает толк.

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