Самые яркие кинороли Джареда Лето - ФОТО

Джаред Лето известен своим серьезным подходом к любой роли. Кажется, для того, чтобы действительно убедительно сыграть своего персонажа, актер готов пойти на все. К 46-му дню рождения Лето мы решили вспомнить все самые яркие его кинообразы.

"Бойцовский клуб"

Блондин с прозвищем "Ангельское личико" в фильме "Бойцовский клуб" - такой была одна из первых успешных ролей Джареда Лето. Именно тогда всем стало ясно: он мастер перевоплощений и еще не раз сможет всех удивить.

"Реквием по мечте"

Роль героинового наркомана в фильме "Реквием по мечте" заставила Джареда Лето сесть на серьезную диету. "Я был на грани голодного обморока, а к концу съемок у меня даже появились галлюцинации", - рассказывал после актер.

"Александр"

В ближайшем друге Александра Македонского Гефестионе в фильме "Александр" очень сложно узнать лидера рок-группы 30 Seconds to Mars: для фильма он накачал достаточно внушительные мускулы и изменил прическу на легкие локоны.

"Глава 27"

Чтобы получить роль убийцы Джона Леннона Марка Чепмена, актер поправился на 28 килограммов. На протяжении нескольких месяцев Джаред ел только пиццу, пасту и мороженое. Критики от игры Лето остались в восторге, но такой рацион негативно повлиял на здоровье Джареда: у него начались сильнейшие головокружения. Несмотря на это, он смог сбросить лишний вес в рекордные сроки благодаря тому, что в течение 10 дней только пил воду с соком лимона и кайенским перцем.

"Господин Никто"

По сюжету в ленте "Господин Никто" Лето играет только одного человека - Немо Никто, но по факту Джареду достались сразу несколько ролей. Его персонаж - 118-летний мужчина, последний смертный человек на нашей планете, который рассказывает о своей жизни - точнее, о нескольких ее сценариях, с развитием каждого из которых его характер открывается с новой стороны, что актеру с успехом удалось передать.

"Далласский клуб покупателей"

Для роли больного СПИДом транссексуала Джаред Лето похудел на 17 килограммов, сбрил брови, эпилировал ноги воском и научился ходить на каблуках. Все это не прошло даром: за фильм "Далласский клуб покупателей" Джаред получил сразу три кинопремии - "Оскар", "Золотой глобус" и премию канала MTV.

"Отряд самоубийц"

Поскольку до Джареда Лето роль Джокера уже играли Джек Николсон и Хит Леджер, фронтмену 30 Seconds to Mars нужно было хорошо постараться, чтобы оправдать ожидания поклонников вселенной DC Comics. Поэтому Лето подошел к делу со всей серьезностью, отказался от парика и перекрасил волосы в зеленый цвет, чтобы лучше проникнуться своим героем.

"Бегущий по лезвию 2049"