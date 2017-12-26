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26 декабря 2017 11:55

Кто стал моделью года по версии самого авторитетного модного портала? - ФОТО

Вчера сайт Models.com подвел итоги ежегодной премии "Модель года". Сам портал отдал предпочтение Адвоа Абоа, которая уже во второй раз признана лучшей моделью 2017 - сначала этот титул достался ей на British Fashion Awards. А вот пользователи интернета сделали выбор в пользу Беллы Хадид, назвав ее самой сексуальной, обаятельной и перспективной. На втором месте в рейтинге экспертов оказалась Виттория Черетти, а читатели выбрали Джиджи Хадид.

 

Адвоа Абоа                                                                  Белла Хадид

Лучшей новой моделью и читатели, и эксперты назвали Кайю Гербер - в 2017 году дочь Синди Кроуфорд дебютировала на всех подиумах Недель моды, а ее брат Пресли победил в аналогичной мужской номинации.

 

     Кайя Гербер                                                           Пресли Гербер

elle.ru


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