Кто стал моделью года по версии самого авторитетного модного портала? - ФОТО

Вчера сайт Models.com подвел итоги ежегодной премии "Модель года". Сам портал отдал предпочтение Адвоа Абоа, которая уже во второй раз признана лучшей моделью 2017 - сначала этот титул достался ей на British Fashion Awards. А вот пользователи интернета сделали выбор в пользу Беллы Хадид, назвав ее самой сексуальной, обаятельной и перспективной. На втором месте в рейтинге экспертов оказалась Виттория Черетти, а читатели выбрали Джиджи Хадид.

Адвоа Абоа Белла Хадид

Лучшей новой моделью и читатели, и эксперты назвали Кайю Гербер - в 2017 году дочь Синди Кроуфорд дебютировала на всех подиумах Недель моды, а ее брат Пресли победил в аналогичной мужской номинации.

Кайя Гербер Пресли Гербер

elle.ru