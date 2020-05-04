Как добиться успеха в карьере? - Сильные и слабые стороны знаков Зодиака в работе

Профессиональный астролог, основатель "Школы астрологии" Инна Любимова объясняет, как каждому знаку Зодиака использовать свои сильные стороны, чтобы преуспеть в карьере.

Знак Зодиака определяет особый набор качеств каждого человека. В каждом из нас скрывается целая сокровищница способностей. Вопрос в том, сумеем ли мы найти им верное применение. Ведь каждая черта личности может стать как союзником, так и помехой в карьере. Главное - знать себя и правильно использовать свои сильные и слабые стороны.

Конечно, самые точные рекомендации - индивидуальные, и лучше обратиться за советом к профессиональному астрологу. Для этого достаточно знать дату, время и город вашего рождения. Но даже общие астрологические советы помогают стать эффективнее и избежать многих ошибок. Вот несколько рекомендаций для каждого знака Зодиака, которые помогут вам достичь большего в профессиональной сфере.

Овен

Овны - целеустремленные, уверенные в себе и своей исключительности люди, привыкшие прямо говорить то, что думают. Они всегда стремятся быть первыми. Если Овен видит цель, то он свернет горы на пути к ней. Конкуренция его только стимулирует.

Однако прямолинейность Овнов может помешать их карьере. Дипломатия - точно не ваш конек. И это стоит исправить!

Особенно ярко Овны раскрываются в молодых коллективах. Среди коллег в возрасте они теряют деловую хватку. Если нужны энергичные, упрямые, быстрые, активные работники, настроенные только на победу, то лучше Овнов не найти.

Телец

Спокойные и терпеливые Тельцы обладают восхитительным качеством доводить любое дело до конца. Они вдумчивы, исполнительны и надежны. И это делает их прекрасными работниками и бизнес-партнерами. Тельцы найдут выход из любой сложной ситуации, особенно если у них есть время подумать.

Тельцы отлично подходят для кропотливой работы - главное, чтобы правила игры были стабильными и чтобы не было жестких ограничений по срокам.

Близнецы

Близнецы обладают пытливым умом, любят учиться, легко перестраиваются и быстро принимают решения. У них высокий интеллект и особый талант работать с большими объемами информации. Они быстро улавливают суть любого вопроса. Умение налаживать контакты - еще один талант Близнецов. На работе они способны найти золотую середину между дружескими и формальными отношениями.

Близнецам противопоказаны жесткие рамки правил и условностей. Особенно Близнецы ценят свободу действий и перемещений, поэтому максимальные результаты показывают при гибком рабочем графике. Их слабое место - неумение распределять время и выполнять однообразную работу.

Если необходим сотрудник, который умеет общаться, оперировать большим количеством информации и принимать точные решения, то представитель этого знака станет отличным выбором.

Рак

Раки - трудолюбивые, ответственные и добрые. Они обладают хорошим художественным вкусом и легко располагают к себе людей. Они наблюдательны и умеют собирать информацию, из них получаются хорошие исследователи. Раков отличает высокая эмоциональность, чувствительность и отличная интуиция.

В работе им мешают мнительность и слабая стрессоустойчивость. Но если у вас получится найти контакт с Раком, то более преданного, лояльного и тонко чувствующего работника вам не найти.

Лев

Львы - сильные, несгибаемые и работоспособные натуры, при этом интеллигентные и в глубине души мягкие. Они обладают сильной волей, умеют рисковать и добиваться поставленных целей. У них выраженный организаторский талант. Львам легко удается привлечь внимание к идее, над которой они работают. Конкуренция вызывает у них азарт.

В карьере Львам могут помешать чрезмерный фокус на себе и резкая манера высказывать свое мнение. Также плохо на их репутации сказываются эмоциональные порывы и непредсказуемая смена настроения.

Львы - идеальный пример сотрудника с яркой харизмой. Они умеют увлечь за собой других и способны выдерживать большие нагрузки.

Дева

Девы - трудолюбивые, невероятно ответственные и щепетильные. Они способны достичь в своем деле вершин мастерства и совершенства. Большинство Дев обладают очень высокой скоростью мышления и все схватывают на лету.

В карьере им может помешать излишняя придирчивость.

Везде, где требуется быстрый ум, тщательность и усердие, где нужно что-то контролировать и проверять, Девы справятся лучше других.

Весы

Весы обладают даром убеждения, талантом миротворца и посредника. У них есть свое мнение по любому вопросу, и они самостоятельно принимают любые решения. На их выбор сложно повлиять. Весы обладают прекрасными актерскими способностями, умеют контролировать свои чувства и мысли. В течение всей жизни они заботятся о своей репутации.

Весы чувствуют себя как рыба в воде в любой неоднозначной ситуации. Им комфортно в обществе более старших коллег, они способны сделать отличную карьеру, в том числе в "жестких" структурах.

Если работа требует большого количества переговоров и общения, смело доверьте ее Весам - они справятся.

Скорпион

Скорпионы - волевые, энергичные и стрессоустойчивые люди. Они неутомимые генераторы идей и нестандартных решений. Их упорства всегда хватает на то, чтобы довести дело до конца и добиться желаемого. Скорпионы способны выдержать жесткую конкуренцию. Упорство и интуиция помогают им выбраться из самых сложных ситуаций.

Единственное, Скорпионы с трудом перестраиваются, им нужно время, чтобы осознать необходимость изменений. Резкие перемены вызывают у них ступор и сопротивление. В карьере Скорпионам может помешать привычка откладывать дела, а также излишняя резкость в общении.

Если нужен человек, который хорошо видит ситуацию в целом, понимает и чувствует суть вопроса, то обращайтесь к Скорпионам. Из них получаются отличные советники.

Стрелец

Дружелюбные, веселые и открытые Стрельцы обладают сильным независимым характером. От них в любой момент можно подзарядиться жизнелюбием и энергией. Со свойственными им азартом и оптимизмом они видят возможности там, где другие их не замечают. Они легко преодолевают препятствия и справляются со сложностями. Своим присутствием могут добавить в рабочую атмосферу немного легкости и шарма. Они открыто и смело высказываются и готовы услышать правду от других.

Иногда проявляется слабая сторона Стрельцов - склонность к бурным эмоциональным порывам. Стрельцы живут широко и редко концентрируются на мелочах. Это иногда вредит их репутации и карьере.

Козерог

Козерог - прилежный, целеустремленный и трудолюбивый знак. Если у Козерога есть цель, то он будет бороться до конца. Честолюбие не позволяет Козерогам раскисать даже в самой сложной ситуации. Козерогу трудно действовать в хаосе, поэтому сначала он все систематизирует, разберет по полочкам и только потом возьмется за дело. Еще одна сильная сторона Козерогов - готовность быстро меняться и перестраиваться. В коллективе представители этого знака с удовольствием становятся проводниками инноваций и трансформаций.

В карьере Козерогам может помешать пессимизм и мрачный взгляд на жизнь. Зато надежность и исполнительность делают Козерогов незаменимыми в любом деле.

Водолей

Веселые, спокойные и добродушные Водолеи обладают изобретательным умом и всегда готовы к риску. На мир они смотрят сквозь розовые очки, и в этом их невероятная сила. У них богатое воображение, они легко делятся своими оригинальными идеями. Быстро строят карьеру - особенно там, где нет строгого подчинения и жесткого распорядка. Свобода для них - главная ценность.

Главная черта характера, которая может тормозить карьерные достижения Водолеев, - это их непредсказуемость. Резкая смена настроения мешает Водолеям в работе.

Если вам нужен стабильный, трудолюбивый и упорный работник с оптимистичным взглядом на жизнь, а также способный на нестандартные решения, то сделайте выбор в пользу Водолея.

Рыбы

Рыбы - сострадательные и одновременно с этим ироничные и очень глубокие люди. Мягкий характер заставляет их надевать маску напускной суровости. Внешне они холодные и спокойные, но внутри у них происходит постоянная эмоциональная буря. При этом Рыбы умеют выслушивать и утешать других.

Слабая черта Рыб - неспособность планировать время, Рыбы часто опаздывают и нарушают дедлайны. Из-за своей эмоциональности они тяжело справляются с трудностями. Впрочем, хорошая интуиция часто помогает им выбраться из затруднительного положения.

Больше всего Рыбы не любят подчиняться и зависеть от кого-либо. Рыбы очень эффективны в ситуациях, где требуется высокая чувствительность, сострадание и интуиция.

Glamour.ru