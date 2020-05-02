6 советов, как с пользой вести личный дневник и «предсказать» собственное будущее

Команда экспертов Sensei Retreats отеля Four Seasons Lanai на Гавайях разработала серию вопросов, которые помогут жить осознанно в туманном настоящем и определиться с новыми целями.

С момента основания на гавайском курорте придерживаются философии Sensei Way - научного велнес-подхода, включающего три основных направления: движение, питание и отдых. Согласно экспертам не только медитация, но и ведение дневника дают возможность для глубокого самоанализа, отслеживания закономерностей в здоровье, мониторинга достижения целей и признания своих чувств и эмоций.

Кроме того, такие наблюдения способствуют укреплению памяти и определению собственного взгляда на будущее. А не это ли сейчас, в туманном настоящем, одно из главных?

Вопросы для ведения дневника:

Какова моя цель/намерение на сегодняшний день?

Что для меня означает чувствовать себя хорошо?

Как я могу больше присутствовать в моменте?

Как мои текущие цели в области подвижности соотносятся с моим общим благополучием?

Как мои текущие цели в области питания соотносятся с моим общим благополучием?

Какой след я хотел бы оставить в мире?

Elle.ru