Бразильская актриса Бруна Маркезини стала новым лицом Intimissimi - ФОТО

Итальянский бренд Intimissimi представил капсульную коллекцию, разработанную к 14 февраля. Врожденное обаяние и элегантность нового амбассадора бренда Бруны Маркезини идеально соответствуют стилю новой коллекции.

Изделия из полупрозрачных материалов можно приобрести для себя или в качестве подарка на День святого Валентина. Выбор широк - от кружевных бюстгальтеров и боди до элегантных поясов для чулок.

Свою карьеру модели Маркезини начала ещё в пятилетнем возрасте, а ее актерский дебют состоялся в 2003 году в бразильской теленовелле "Женщины в любви". 24-летняя Бруна широко известна не только в мире моды и кинематографа: она выступает в роли посла общественной организации IKMR ('I Know My Rights' - "Я знаю свои права"), которая оказывает помощь детям и семьям беженцев в Бразилии.

Glamour.ru

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