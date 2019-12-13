5 вещей, которые делают харизматичные люди

Как правило, харизмой принято считать привлекательность человека, оказывающую воздействие на окружающих. Она помогает ему влиять на других людей так, чтобы извлекать максимальную выгоду в самых разных ситуациях, начиная с переговоров по бизнесу и заканчивая общением с руководством.

Но для многих людей харизма является довольно расплывчатым понятием, не поддающимся точному определению. Включает ли она уверенность в себе, красноречие, заразительную улыбку. Оказывается, что да, но все это только верхушка айсберга.

Вот 5 наиболее важных навыков, которые присущи харизматичным людям и которые помогут и вам стать такими же.

1. Будьте приятным собеседником.

Эффективная коммуникация, несомненно, относится к числу самых важных качеств, которыми вам необходимо овладеть, если вы хотите быть харизматичным. На самом деле, многие из вещей в данном списке - это всего лишь разные аспекты эффективного общения между людьми.

Искусство вербального общения само по себе является отдельным вопросом для изучения, поскольку включает в себя следующие элементы:

Обучение тому, как стать хорошим слушателем,

Как научиться говорить более уверенно,

Как научиться читать язык тела своих собеседников,

Как улучшить свои навыки публичных выступлений.

По сути, харизма - это побочный продукт конкретного типа общения. Если вы освоите указанные выше умения, то сможете излучать харизму во время любой беседы.

2. Используйте язык своего тела.

А теперь давайте рассмотрим менее очевидные черты харизматичной личности.

Язык тела - это продолжение ваших вербальных навыков. Мощная воодушевляющая история, рассказанная абсолютно неподвижным человеком, даже близко не оказывает на нас такого влияния, как та, что сопровождается возведением рук к небу для описания момента прозрения или прыжками от возбуждения, демонстрирующими радостное удивление рассказчика.

То, как вы себя ведете, говорит либо о вашей уверенности в себе, либо о ее отсутствии (прямая осанка свидетельствует о первом, а сутулость - о втором). Кстати, улыбка тоже здорово помогает!

3. Будьте энергичны.

У харизматичных людей всегда огромные запасы внутренней энергии. Знаю, о чем вы сейчас подумали: я вовсе не такой. Но вам и не нужно таким быть. Очень важно не забывать, что харизма проявляется во время взаимодействия с другими людьми, поэтому повышенная энергичность вам нужна только в определенных ситуациях.

Я сейчас пишу об этом только потому, что вы можете без особых усилий приучить себя к определенным упражнениям, заряжающим вас энергией перед выходом в общество. И это могут быть как обычные прыжки для разогрева непосредственно перед разговором, так и нечто более продолжительное вроде утренних ритуалов, включающих аффирмации и специальные упражнения.

4. Будьте отличным рассказчиком.

Умение рассказывать истории намного превосходит эффект от интересной книги, просмотра фильма, телепередачи или рекламы. Став хорошим рассказчиком, вы сможете более эффективно заставлять людей смотреть на вещи с вашей точки зрения. Вся суть в том, чтобы по максимуму их вовлечь.

Еще одно неоспоримое преимущество умения рассказывать истории заключается в том, что оно позволяет налаживать с людьми более тесные связи (если вы делитесь какой-то личной информацией). А это тоже благоприятно сказывается на вашем шарме и привлекательности.

5. Наладьте эмоциональную связь.

От вас требуется всего лишь говорить об определенных вещах с повышенной эмоциональностью. Все, что касается харизмы, уверенности в себе и уровня знаний всегда сводится к увлеченности темой разговора.

Язык тела отлично подходит для выражения уверенности в себе, в то время как вербальное общение призвано донести до собеседника ваш уровень знаний и глубину мудрости.

Н. Гасымова

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