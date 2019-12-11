7 привычек уверенных в себе людей, которые делают их привлекательными

Уверенность в себе - это одна из самых привлекательных черт характера, которыми только может обладать человек. Но что же это такое? Чем отличаются уверенные в себе люди? Прежде всего тем, что верят: они непременно преуспеют в том, за что возьмутся, и справятся со всеми превратностями судьбы - что бы ни случилось.

Уверенные в себе люди славятся своею трудоспособностью, этичностью и добротой. Их целостность личности можно поставить в пример всем остальным... А еще окружающие считают их весьма привлекательными.

Ниже вы найдете список из 10 вещей, которые делают уверенных в себе людей настолько неотразимыми:

1. Во время разговора они всегда смотрят в глаза

Уверенные в себе люди, общаясь с кем бы то ни было, всегда смотрят собеседнику в глаза. Это в очередной раз демонстрирует их спокойствие и собранность. Кроме того, они всегда способны донести до окружающих свою точку зрения, не повышая при этом голоса, и сохраняют спокойствие даже под сильным давлением.

2. Они умеют слушать

Вам может показаться, что в этом их качестве нет ничего особенного - мол, что ту такого, подумаешь, все мы умеем слушать, но на самом деле это вовсе не так. Они умеют не только слушать, но и слышать. Они никогда не подгоняют и не перебивают тех, кого слушают, и стараются услышать все их доводы.

Если уж они вступили в разговор с кем бы то ни было, они даруют этому человеку свое безраздельное внимание, не растрачивая его на всякие мелочи. А еще они понимают, что умение слушать - неотъемлемая часть искусства общения, и для того, чтобы слышать, нужно молчать. Они не из тех, кто во время разговора напряженно ждут, пока их собеседник договорит очередную фразу, чтобы сказать что-то свое. Вместо этого они внимательно слушают его, чтобы понять, что именно он пытается до них донести, понять все нюансы его ситуации и начать искать пути к решению проблем.

3. Они выглядят счастливыми

Уверенные люди способны быть счастливыми и довольными сами по себе - и они не нуждаются для этого в одобрении и подтверждении их значимости со стороны. Это одна из тех причин, по которым из уверенных в себе людей выходят замечательные супруги - они не заставляют постоянно подтверждать их значимость, наоборот, их партнеры всегда чувствуют себя желанными.

Благодаря тому, что такие люди счастливы по-настоящему, глубинным счастьем, они выглядят счастливыми и внешне. Они буквально излучают благополучие и здоровье.

4. Они не стремятся мерить всех по своей мерке

Такие люди настолько уверены в себе и довольны своей жизнью, что они попросту не видят нужды в том, чтобы осуждать других людей и пытаться выискивать у них какие-то недостатки. Они руководствуются принципом "живи и давай жить другим". Им не нужно втаптывать кого-то в грязь, чтобы почувствовать себя выше, сильнее и "правильнее".

У них нет комплекса мессианства, заставляющего осуждать и пытаться исправить "неправильное" поведение других людей - они понимают, что их точка зрения не единственно верная, и это совершенно нормально. А еще они никогда не подрезают крылья другим людям.

5. Они не боятся ошибаться

Они ничуть не упрямы - на упрямство уходит слишком много времени! Они не боятся ошибаться и совершенно определенно не боятся признавать свои ошибки. Почему? Прежде всего потому, что они не обладают безмерно раздутым эго и извращенным чувством собственной важности.

Они не будут зря тратить свое время на бессмысленные споры ради того, чтобы всегда быть "правыми" во всем - лучше они потратят это время на исправление своих ошибок, если это нужно сделать.

6. Они страстны

Они не боятся любить или показывать привязанность. Они абсолютно уверены в себе, знают, чего и кого они хотят, и могут без стеснения показать это объектам своей привязанности. Такие люди всегда окружают своих партнеров любовью и заботой.

7. Они позитивны

Их позитив идет изнутри. Они не зацикливаются на негативе и часто улыбаются. Они неисправимые оптимисты, и всегда смотрят на мир с положительной точки зрения.

Сluber.com.ua

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