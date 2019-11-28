10 лучших фильмов, снятых женщинами-режиссерами

Би-би-си спросила 368 кинокритиков из 84 стран, какие фильмы, снятые женщинами-режиссерами, в числе их любимых. Всего в список вошло 100 картин. На первом месте "Пианино" 1993 года новозеландки Джейн Кэмпион. Далее - "Клео от 5 до 7" Аньес Варда, а замкнула тройку лидеров Шанталь Акерман и ее кинофильм "Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080".

Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru представляет топ-10 фильмов:

"Пианино" Джейн Кэмпион, 1993

"Клео от 5 до 7" Аньес Варда, 1962

"Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080" Шанталь Акерман, 1975

"Красивая работа" Клер Дени, 1999

"Трудности перевода" София Коппола, 2003

"Маргаритки" Вера Хитилова, 1966

"Повелитель бури" Кэтрин Бигелоу, 2008

"Тони Эрдманн" Марен Аде, 2016

"Аквариум" Андреа Арнольд, 2009

"Дочери пыли" Джули Дэш, 1991

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