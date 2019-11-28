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28 ноября 2019 15:30

10 лучших фильмов, снятых женщинами-режиссерами

Би-би-си спросила 368 кинокритиков из 84 стран, какие фильмы, снятые женщинами-режиссерами, в числе их любимых. Всего в список вошло 100 картин. На первом месте "Пианино" 1993 года новозеландки Джейн Кэмпион. Далее - "Клео от 5 до 7" Аньес Варда, а замкнула тройку лидеров Шанталь Акерман и ее кинофильм "Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080".

Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru представляет топ-10 фильмов:

  • "Пианино" Джейн Кэмпион, 1993
  • "Клео от 5 до 7" Аньес Варда, 1962
  • "Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080" Шанталь Акерман, 1975
  • "Красивая работа" Клер Дени, 1999
  • "Трудности перевода" София Коппола, 2003
  • "Маргаритки" Вера Хитилова, 1966
  • "Повелитель бури" Кэтрин Бигелоу, 2008
  • "Тони Эрдманн" Марен Аде, 2016
  • "Аквариум" Андреа Арнольд, 2009
  • "Дочери пыли" Джули Дэш, 1991

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