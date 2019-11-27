8 проверенных способов победить лень

Высыпайтесь

Чтобы чувствовать в себе силы совершать подвиги, для начала нужно как следует выспаться. Врачи советуют спать не менее восьми часов каждый день. Если у вас расстройство сна, позаботьтесь о том, чтобы в спальне было темно и прохладно, отложите смартфон и другую технику за несколько часов до сна, а также старайтесь не пить кофе после обеда.

В борьбе с ленью и сонливостью также эффективна физкультура. Возьмите в привычку начинать утро с зарядки - она разбудит тело и взбодрит мозг. Настроиться на рабочий лад также поможет полезный завтрак: яичница, омлет с овощами и сыром, каша с фруктами или тосты с авокадо.

Отводите время на отдых

Переутомление и усталость часто становятся причиной лени. Когда вы перегружаете себя работой, организм начинает сопротивляться, и мозг посылает сигнал о том, что вам не хочется работать. Научитесь слушать свое тело: делайте перерывы во время работы, устраивайте 20-минутные прогулки на свежем воздухе - это может разгрузить голову и зарядит вас энергией.

Чтобы избежать переутомления и хронического стресса, старайтесь как можно чаще делать то, что приносит вам удовольствие: это может быть поход в спа, пенная ванна или кино с подругами в пятницу вечером - вариантов много.

Хвалите себя за маленькие достижения

Вы справились с задачами на день еще до обеда? Побалуйте себя - но не кусочком пирожного, а добрым словом: психологи считают, что таким образом вы сможете победить страх и неуверенность в себе. Ведь когда вы начнете ценить то, что сделали, окружающие тоже заметят ваши достижения.

Для наглядности заведите блокнот, в который вы будете записывать все свои "победы" - от утренней пробежки и урока по английскому до генеральной уборки и освоения нового рецепта. Записывайте все, чем вы гордитесь, и хвалите себя за маленькие победы - это верный путь к большим достижениям.

Занимайтесь спортом

Регулярные физические нагрузки - лучшее лекарство от лени. Вы и сами наверняка замечали, что после тренировок чувствуется прилив сил и бодрости: это происходит потому, что во время физической активности в мозгу вырабатываются нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение и уменьшают содержание в крови гормона стресса - кортизола.

Спорт также учит самодисциплине, что очень эффективно в борьбе с ленью. Как только вы научитесь тайм-менеджменту и перестанете откладывать работу на потом, список дел больше не будет вызывать у вас паническую атаку.

Организуйте свое рабочее место

Психологи сходятся во мнении, что состояние рабочего места влияет на продуктивность. Не зря говорят, что порядок на столе создает порядок в голове. Ведь даже такая мелочь, как поиск ручки или степлера в куче бумаг, может серьезно сбить ход мысли и привести к ошибкам.

Чтобы настроиться на рабочий лад, наведите на столе порядок и уберите ненужные вещи, которые вас отвлекают. Лень у подростка также может быть вызвана беспорядком в комнате: предложите ему вместе убраться в комнате и расставить все по местам - в светлом и комфортном пространстве ваш ребенок наверняка будет учиться усерднее.

Научитесь чему-то новому

Чтобы справиться с ленью и найти мотивацию, попробуйте научиться чему-то новому. Кулинарная школа, дайвинг, пилатес, курсы английского языка - ваш выбор ничем не ограничен. Как только вы начнете заниматься тем, что действительно доставляет вам удовольствие, от лени не останется и следа. К тому же новое хобби может существенно изменить вашу жизнь к лучшему.

Составьте список дел

Список дел поможет вам правильно распределить свое время и к тому же станет отличной мотивацией - вычеркивая из списка выполненные задачи, вы будете чувствовать удовлетворение и желание сделать что-то еще.

Если в вашем списке есть дело, которое вас совсем не вдохновляет, разбейте его на несколько небольших шагов, выполнить которые быстрее и проще. Не забудьте добавить в список пятиминутные перерывы на отдых - они необходимы для продуктивной работы.

Уберите все, что вас отвлекает

Мы знаем, что в телефоне вся ваша жизнь, но во время работы лучше все же отложить смартфон в сторону. Ничто так не отвлекает от работы, как всплывающие уведомления и соблазн зайти в Instagram.

По словам психологов, справиться с ленью и настроиться на рабочий лад можно с помощью энергичной музыки. Составьте плей-лист и включите в него свои самые любимые композиции, которые придадут вам сил и зарядят бодростью на весь день.

Glamour.ru

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