Сколько денег у вас будет в 2020 году по знаку Зодиака?

Наступление нового 2020 года не за горами, а значит, самое время заглянуть в гороскоп и узнать, какие перемены принесет нам этот период. Учитывая, что одним из самых волнующих вопросов для каждого из нас является вопрос денег, особое внимание уделим финансовым переменам.

Известно, что грядущий год по восточному календарю пройдет под покровительством Металлической Белой Крысы. Это мудрое, осторожное и запасливое животное очень трепетно относится к собственным запасам, а значит, 2020 год идеален в плане сохранения и накопления денег. К тому же наступающий период пройдет под влиянием двух планет: Юпитера, сулящего удачу, и Сатурна, который одарит каждого из нас здравым смыслом и рассудительностью.

При всех плюсах не станем забывать, что наступает високосный год, а значит, в течение этого периода никто не застрахован от неудачных вложений, финансового краха, проигрышей и прочих неурядиц. Итак, что сулит наступающий год знакам Зодиака в финансовом плане.

Овен

Импульсивным Овнам в наступающем году стоит поберечься от необдуманных трат. Крепкое финансовое положение в начале года не должно вводить в заблуждение. Особенно в этом плане опасна весна 2020 года, когда у подопечных Марса появится соблазн покупать дорогие, статусные вещи. Помните, удовольствие от приобретения не окупит этих вложений, и очень скоро вы пожалеете, что так бездумно потратили деньги.

Телец

Новый год не должен принести Тельцам каких-либо значимых перемен. Эти люди будут стремиться копить деньги и вкладывать их в банк, получая неизменный процент. Не исключено, что в середине года представителям данного знака предстоит оказать финансовую помощь близким родственникам. Отдавайте эти деньги без сожаления, но не рассчитывайте на возврат. В остальном же старайтесь не рисковать своими средствами, вкладывая не более 10% от имеющихся средств.

Близнецы

Близнецам наступающий год обещает принести немало сюрпризов, в том числе не самых приятных. Уже в начале года Близнец может решиться на смену работы исключительно из-за желания зарабатывать больше. Делать это нужно осмотрительно, иначе уже к осени подопечные Меркурия рискуют остаться ни с чем. Кроме того, личностям данного знака стоит остерегаться кредитов и рассрочек. В один момент ваши доходы могут резко упасть, что создаст серьезные проблемы в плане погашения задолженностей.

Рак

Удачным 2020 год может оказаться для представителей знака Рак, особенно для тех, кто не боится рисковать. Под влиянием Юпитера в первой половине года представители данного знака получат уникальную возможность улучшить свое финансовое положение посредством азартных игр и участия в лотерее. Правда тем Ракам, которым единожды повезет, стоит прислушаться к здравому смыслу и больше не испытывать удачу. Второй раз так везти не будет.

Лев

С начала года представители знака Лев будут испытывать необходимость в повышении самооценки, причем, именно через улучшение финансового благополучия. Для этого Лев может использовать различные темные схемы и хитроумные махинации, которые не всегда согласуются с законом. Астрологи в этом плане советуют быть осторожнее, ведь с лета и до середины осени 2020 года Львы могут быть жестоко наказаны за игры с законом.

Дева

Девам предстоит прожить сложный год, который рискует загнать подопечных Венеры в долговую яму, если они не проявят характер и, не будут отдавать все силы работе. Будет лучше, если Дева составит финансовый план на весь год и будет стараться придерживаться его, не соглашаясь на сомнительные предложения о легком заработке. Да и собственные траты Девам стоит минимизировать, ведь в противном случае 2020 год эти люди могут закончить с долгами.

Весы

Уже к началу года Металлической Крысы в душе представителя знака Весы назреет желание перемен ради увеличения собственного достатка. Активные поиски подарят им варианты достойного заработка, однако вдали от дома, возможно, даже за границей. Уезжать или оставаться, решать только самим Весам. Но астрологи говорят, что осень и зима 2020 года не лучшее время для кардинальных перемен. В финансовом плане вы можете существенно проиграть.

Скорпион

Сложный и чрезвычайно ответственный период наступает в жизни Скорпиона. С первых месяцев представителя стихии Воды потянет к самостоятельности, и он устремится к развитию собственного бизнеса. Не стоит рассчитывать на мгновенный успех и быструю отдачу. Скорпиону предстоит вкладывать в дело всей своей жизни собственные средства, да еще брать их у государства. А значит, будьте готовы потуже затянуть пояса.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам избегать случайных заработков в 2020 году, ведь их не хватит для нормальной, обеспеченной жизни. Важно еще зимой найти себе стабильную работу, которая будет приносить и деньги, и удовольствие. Не форсируйте события, ваши доходы будут повышаться постепенно. А вот попытки разбогатеть криминальным путем или рассчитывая лишь на удачу, потерпят фиаско.

Козерог

Сатурн является планетой-управителем Козерогов, а значит, наступающий год обещает быть удачным для этих личностей в финансовом плане. Денежный поток будет стабильным, но если Козерог проявит дипломатические качества и заведет нужные знакомства, к ноябрю 2020 года эти личности рискуют по-настоящему обогатиться. Важно лишь не распространяться о своих планах окружающим.

Водолей

Удачным год Белой Крысы будет для представителей знака Водолей. Уже весной произойдет событие, которое серьезно повлияет на финансовое состояние этих людей. Возможно, это будет выигрыш в казино или лотерею, получение наследства или удачное бракосочетание. Здесь важно проявить холодный рассудок и сберечь имеющиеся деньги, ведь попытка "жить на широкую ногу" может быстро разорить захмелевших от неожиданной удачи Водолеев.

Рыбы

Финансовое состояние Рыб в 2020 году будет стабильным. Однако уже с начала года близкие люди будут просить помощи подопечных Нептуна, и Рыбы не должны отказывать им в финансовой поддержке. Помогая другим в этом году, вы сможете рассчитывать на ответную помощь в будущем. Возможно даже, добрый жест Рыб позволит им в будущем устроиться на прекрасное доходное место.

Сluber.com.ua

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