12 сентября 2019

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Знаменитости поддержали Рианну на ее показе Savage X Fenty <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Знаменитости поддержали Рианну на ее показе Savage X Fenty - ФОТО
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12 сентября 2019 10:10

Знаменитости поддержали Рианну на ее показе Savage X Fenty - ФОТО

Рианна представила новую коллекцию одежды Savage X Fenty. Показ прошел при поддержке Amazon Prime Video и собрал огромное количество звезд.

Как сообщает Day.Az, поддержать поп-диву и дизайнера пришли сестры Хадид и Хилтон, Кара Делевинь, Джоан Смоллс и многие другие знаменитости - конечно, все как одна в сексуальных нарядах.

Отметим, что сама хозяйка мероприятия выбрала для ответственного вечера мерцающее светло-бирюзовое платье Alexandre Vauthier на одно плечо, с высоким горлом и глубоким разрезом от бедра, дополнив его босоножками на шпильке и очками в стразах Andy Wolf.

Н. Гасымова

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