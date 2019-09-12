Знаменитости поддержали Рианну на ее показе Savage X Fenty - ФОТО

Рианна представила новую коллекцию одежды Savage X Fenty. Показ прошел при поддержке Amazon Prime Video и собрал огромное количество звезд.

Как сообщает Day.Az, поддержать поп-диву и дизайнера пришли сестры Хадид и Хилтон, Кара Делевинь, Джоан Смоллс и многие другие знаменитости - конечно, все как одна в сексуальных нарядах.

Отметим, что сама хозяйка мероприятия выбрала для ответственного вечера мерцающее светло-бирюзовое платье Alexandre Vauthier на одно плечо, с высоким горлом и глубоким разрезом от бедра, дополнив его босоножками на шпильке и очками в стразах Andy Wolf.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook