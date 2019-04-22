Ирина Шейк снялась в провокационном видео для Жан-Поль Готье - ВИДЕО - ФОТО

Супермодель Ирина Шейк стала лицом нового аромата Jean Paul Gaultier под названием Scandal A Paris - это сладкая композиция с нотами жасмина, меда и груши. Вслед за стильной рекламной кампанией, снятой в Париже, Ирина появилась в черно-белом ролике, где она дефилирует по залу одного из французских ресторанов. На видео звезда одета только в классический жакет.

"Я горжусь тем, что стала частью этого легендарного проекта", - написала у себя в Instagram модель.

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Н. Гасымова

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