Дочь Мадонны стала лицом любимого бренда своей мамы

Жан-Поль Готье по-прежнему близко дружит с Мадонной, с которой познакомился почти тридцать лет назад, разрабатывая костюмы для ее музыкального турне. Помните бра с конусами на груди? Сначала их примирил плюшевый медведь Готье, затем - белокурая поп-дива, а теперь, возможно, и старшая дочь Мадонны - Лурдес Леон.

Как сообщает Lady.Day.Az, одной из самых обсуждаемых модных новостей стало официальное объявление о коллаборация французского дома Jean Paul Gaultier и молодежной марки Supreme. А чуть позднее стало известно - новую линию всему миру представит 22-летняя Лурдес, пожалуй, самая скрытная it girl на планете. Один кадр с вещами из новой коллаборации уже появился в Сети.

Н. Гасымова

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