Азербайджанская актриса попала на обложку известного глянца - ФОТО

Проживающая и добившаяся успеха в Турции азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде попала на обложку нового выпуска известного турецкого глянца Formsante.

Как сообщает Lady.Day.Az, этой новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Отметим, что создатели журнала не случайно остановили свой выбор именно на ней: Джавадзаде уже многие годы ведет здоровый образ жизни, занимается фитнесом, благодаря чему обладает идеальными формами.

В интервью изданию актриса поделилась секретами своей стройности.

Добавим, что на обложку этого журнала регулярно попадают не только турецкие, но и зарубежные звезды.

Н. Гасымова

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