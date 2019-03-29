Селена Гомес снимется в новом фильме Джима Джармуша

Появились новые подробности будущей ленты Джима Джармуша ("Мертвец", "Кофе и сигареты"). Проект получил название "Мертвые не умирают" ("The Dead Don't Die"), главную роль в фильме сыграет Билл Мюррей.

Как сообщает Lady.Day.Az, в картине снимутся Тильда Суинтон, Игги Поп, Хлое Севиньи, Стив Бушеми, Адам Драйвер и Селена Гомес.

Подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь, что в центре повествования окажутся зомби. Премьера нового проекта со звездным актерским составом намечена на 14 июня этого года.

Н. Гасымова

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