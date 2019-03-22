6 причин ухода с работы и как их объяснить на собеседовании - ФОТО

Отправляясь на интервью в поисках нового рабочего места, мало кто серьезно готовится к одному из важных вопросов: какими были ваши причины оставить предыдущую работу или почему вы хотите покинуть компанию, на которую еще работаете?

Теоретически здесь нет ничего сложного - обычно вы довольно ясно понимаете, почему хотите двигаться дальше, но необдуманный ответ может лишить желаемого контракта.

Представляем 6 наиболее распространенных причин, по которым люди уходят с работы, и подробные подкcазки, как объяснить их на собеседовании.

ВАШ БОСС БЫЛ ПРОСТО НЕВЫНОСИМ

Интервьюеры знают, что мир полон ужасных боссов и что это серьезное оправдание, чтобы искать другое место. Загвоздка в том, что они не знают вас достаточно хорошо, чтобы поверить в объективность вашей оценки. Если вы в пух и прах раскритикуете босса на собеседовании, они справедливо задумаются о другой стороне истории - проблемы в отношениях с начальством могли создавать и вы.

Кроме того, одно негласное правило собеседований заключается в том, чтобы никогда не критиковать экс-работодателей; это считается нескромным и непрофессиональным. Большинство интервьюеров предпочтут отложить ваше резюме, если вы упомянете плохого руководителя, даже если это чистая правда.

Словом, даже если вы уходите с работы из-за босса, лучше дать ответ, который его не касается. Скажите, что вы "готовы к новым свершениям" или "в восторге от этой вакансии, потому что... (добавьте нужное)". Важный момент: эти ответы не годятся, если вы проработали на предыдущем месте всего несколько месяцев, поскольку интервьюеры могут усомниться, что вы заинтересованы в постоянной работе и преданности делу.

ВАС СОКРАТИЛИ

Это значит, что вас не уволили по соображениям производительности и вам не нужно ходить вокруг да около, чтобы объяснить ситуацию. Сокращения - нормальное (хотя и печальное) явление, и тут нечего стесняться. Отвечайте предельно просто и понятно: "Компания вынуждена была урезать зарплатный фонд, и моя позиция была одной из угодивших под сокращение".

Тем не менее, если вы можете поделиться более подробной информацией, это будет вам на руку. Интервьюеров наверняка заинтересует, почему сократили именно вас, а не кого-то из коллег. Контексты вроде "они сокращают всех, кто был нанят в прошлом году" или "они сократили всю команду проекта "no name"" подчеркнут, что решение не было основано на результатах вашего труда.

ВАС УВОЛИЛИ

Если вы были уволены, может возникнуть соблазн попытаться скрыть это, что в корне неправильно. Какой смысл обманывать, говоря, что вы ушли добровольно, если HR-менеджер может легко узнать правду, связавшись с бывшим работодателем?

Иногда соискатели апеллируют к сочувствию, пускаясь в подробные объяснения причин и обстоятельств увольнения. Такая стратегия тоже неверна - вы рискуете вызвать негативную реакцию, потому что, скорее всего, наполните монолог оправданиями и критикой того, кто вас уволил.

Обычно нужно лишь несколько предложений, объясняющих, что произошло. Например: "На самом деле меня попросили. Дело в том, что я взялась за работу, которая требовала довольно продвинутых дизайнерских навыков, которых, честно говоря, у меня нет. Я думала, что смогу быстро набраться опыта, но недооценила, сколько нужно учиться. В итоге они предложили расстаться, и я с облегчением вернулась к редактированию и пока что работаю фриланс".

Знаете, это не конец света. Множество людей увольняют, и они снова находят работу. Соль в том, как вы об этом говорите - лаконично, спокойно и не оправдываясь.

ВАМ НЕДОПЛАЧИВАЛИ

Некоторые коучи советуют никогда не ссылаться на деньги как причину, чтобы уйти с работы, но если вам действительно недоплачивают, и это главная причина поиска новой работы, вполне нормально сказать правду.

Например: "Мне нравится работа, которую я делаю, но в течение продолжительного времени компания работает на грани бюджетных ресурсов и наши зарплаты не соответствуют конкурентным. Я многому научилась и отлично справляюсь, но хочу повысить доход в соответствии с моим профессиональным уровнем".

Также неплохо упомянуть недостаток бонусов, таких как медицинская страховка. Любой разумный интервьюер расценит это как практичную мотивацию.

ВАМ НЕ НРАВИЛАСЬ РАБОТА

А вот тут откровенность в ваших интересах, поскольку, если вам не нравятся ваши производственные задачи, честность поможет избежать работы, которая может не понравиться по аналогичным причинам.

Главное, не только обозначить, что вам не подходит, но и признаться в том, что вы хотите делать. Например: "Моя роль требовала решения задач в области маркетинга, тогда как я всегда хотела заниматься исследовательской работой". Или: "Я была в командировках 75% рабочего времени, и мне хотелось бы получить место с меньшим количеством поездок".

ВЫ НЕ ПРОНИКЛИСЬ АТМОСФЕРОЙ В КОМПАНИИ

Здесь трюк заключается в том, чтобы найти язык, который вкратце резюмирует ситуацию (чтобы не было похоже, что вы погрязли в негативе), и подать информацию без осуждения. Например: "Я привыкла к небольшим организациям, где больше возможностей для быстрого продвижения и проявления предприимчивости, и, хотя у крупных компаний много преимуществ, я поняла, что мне этого не хватает".

Или другой вариант, подтверждающий ваш потенциал командного игрока, что ценится многими работодателями: "Культура компании действительно важна для меня, и я поняла, что хочу работать в фирме, ориентированной на работу в команде, с большим потенциалом для сотрудничества. Мне импонирует такой подход, но я также уверена, что это делает работу более эффективной".

Н. Гасымова

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