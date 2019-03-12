Прощай, офис! - 5 преимуществ удаленной работы - ФОТО

Есть такая управленческая стратегия, которую не только легко внедрить, но которая также мгновенно повышает продуктивность с одновременным снижением расходов: позволить сотрудникам работать дома, без физического их присутствия в офисе. И подобное решение приводит к огромным финансовым результатам.

1. Повышение продуктивности труда.

В одном из исследований, результаты которого были опубликованы в журнале Harvard Business Review, сотрудникам колл-центра китайского поставщика туристических услуг Ctrip предоставили возможность на протяжении 9 месяцев работать удаленно. Половина сотрудников согласилась, а остальные (контрольная группа) продолжили ежедневно трудиться в офисе.

По словам профессора Стэнфордского университета Николаса Блума, эксперимент показал, что "люди, работающие из дома, обрабатывали на 13,5% звонков больше, чем офисный персонал, то есть с их помощью компания, по сути, получила дополнительный рабочий день в неделю".

В ходе исследования Института Гэллапа ученым удалось выяснить, что работники, трудящиеся удаленно по 3-4 дня в неделю, чувствуют себя на 33% более "вовлеченными" и на 15% меньше страдают от чувства "невовлеченности" по сравнению с теми, кто ежедневно сидит в офисе.

Также была неоднократно доказана прямая связь между уровнем вовлеченности и продуктивностью труда.

2. Снижение текучести кадров.

Цена текучести кадров просто колоссальна - намного выше, чем думает большинство людей (руководителей, в том числе). Изучение рынка рабочей силы, подбор нужного человека, его наем и последующее обучение для замены вакантного места может стоить компании порядка размера 2-летнего оклада ушедшего сотрудника. И это если предположить, что вы найдете достаточно квалифицированного кандидата, что в современной экономике задание не из простых.

Работающие удаленно сотрудники Ctrip оказались более удовлетворенными занимаемой ими должностью и были в два раза менее склонными уволиться, чем их офисные коллеги. Как утверждает Николас Блум, такой результат оказался более чем неожиданным.

Кроме снижения текучести кадров, политика удаленной занятости способствует упрощению подбора персонала. Особенно четко это прослеживается на примере представителей поколения Y. Так, согласно результатам исследования, проведенного в 2018 году Университетом Акрон, 41% этих людей отдают предпочтение общению в Сети, а не личным встречам и даже телефонным звонкам.

3. Снижение расходов на оборудование.

Опрос 47000 работников, проведенный Университетом Сиднея, показал, что люди являются более счастливыми и продуктивными, если у них есть полностью отгороженный от коллег личный кабинет. Однако у этого исследования было одно важное упущение: оно не учитывало альтернативы, заключающейся в возможности работать из дому.

Если сотрудникам разрешается работать удаленно над выполнением задач, требующих повышенной концентрации внимания и отсутствия отвлекающих факторов, то они вряд ли будут требовать тишины и уединения в офисе. Следовательно, удаленная работа может стать лучшим способом снизить расходы компании на оборудование open-space офисов без негативного влияния на продуктивность труда.

В качестве бонуса люди, которые работают из дома, сами покупают себе офисную мебель. А если им вдруг придется какое-то время поработать в условиях офиса, то они вряд ли будут ожидать или требовать для себя роскошный кабинет. А это тоже означает снижение затрат.

4. Уменьшение количества дней отпуска по болезни.

Если сотрудники получают разрешение трудиться удаленно, то они более склонны продолжать делать это во время болезни, поскольку не ощущают стресса от общения с сослуживцами и от поездок на работу.

Имеет значение и то, что пока люди работают дома, они не распространяют вирусные заболевания среди коллег, а это один из главных недостатков open-space офисов. Тут достаточно один раз чихнуть, чтобы выпустить в воздух миллионы болезнетворных организмов.

Также по данным американской Ассоциации здоровых легких удаленная занятость ограничивает воздействие загрязненного воздуха на дорогах. А это способствует повышению продуктивности труда, поскольку, как говорят специалисты Нацбюро экономических исследований, "повышенный уровень загрязнения воздуха снижает продуктивность, что лишь усугубляется требованием руководства выполнять служебные обязанности на рабочих местах".

5. Меньше бессмысленных расходов.

Заработная плата - это одна из самых больших статей затрат малого бизнеса.

Более того, в этом есть определенный смысл, если учесть, что удаленная работа сокращает количество времени и расходов, которые уходят у людей на поездки туда-обратно. Это время можно было бы с успехом потратить на другие вещи.

Н. Гасымова

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