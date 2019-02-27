Топ-10 soft skills навыков, необходимых в работе - ФОТО

Дипломы, сертификаты и опыт, конечно являются важными при принятии решения о кандидате, но уровень развития умственных навыков, которые являются более социальными, чем технические, сейчас переходят в более востребованные характеристики рабочей силы. В сегодняшних тенденциях, уровень развития Soft skills имеет преимущественное значение, чем узкие технические навыки Hard skills. Так как обучить Hard skills менее затратно и быстрее, чем привить и отработать Soft skills.

Soft skills - навыки, проявление которых сложно отследить, проверить и наглядно продемонстрировать. К софт скиллз относятся навыки по коммуникациям, работе в команде, управлению временем, менеджменту, проведению презентаций, продажам, лидерству, личному развитию, самомотивации и т. д. Это навыки, которые помогают людям находить оптимальные решения в широком спектре задач, не описанных ни в пошаговых, ни в должностных инструкциях . Именно эти навыки сотрудник применяет в большей части рабочего времени.

Lady.Day.Az представляет 10 лучших Soft Skills навыков, востребованных на рынке труда:

1. Коммуникационные навыки

Это больше, чем просто говорить на понятном языке. Коммуникационные навыки включают связанную конструктивную речь, четкое изложение мыслей, активное слушание, презентацию, а также хорошие навыки делового письма. Одним из наиболее востребованных навыков общения является способность объяснять узкие технические характеристики партнерам, клиентам и сотрудникам, которые не обладают технологическими знаниями.

2. Компьютерная и техническая грамотность

Почти все рабочие места в настоящее время требуют продвинутых компетенций в компьютерном программном обеспечении, но еще очень многие соискатели не умеют работать с ПК и со специализированным ПО.

3. Межличностные навыки

Способность работать в команде, общаться с людьми и управлять конфликтами - это ценный актив на рабочем месте. Это умение очень важно, чтобы ваши сотрудники росли и строили карьеру, так как способность управлять сотрудниками (лидерство) становится еще более важным навыком.

4. Адаптивность

Не стоит недооценивать способность адаптироваться к изменениям и управлять несколькими задачами. В современной технологической и быстро развивающейся деловой среде важна способность подбирать новые технологии и приспосабливаться к изменяющимся условиям бизнеса.

5. Навыки исследования

С помощью Google или Яндекса можно легко найти ответы на общие вопросы. Тем не менее, компании ищут сотрудников, которые умеют оценивать и анализировать ситуации, могут искать множество перспектив и собирать более уникальную информацию.

6. Навыки управления проектами

Организация, планирование и эффективное выполнение проектов и задач - это очень эффективный навык. Сейчас это отдельная категория профессионалов.

Но в настоящее время компании еще не нанимают менеджеров по проектам, потому что они ожидают, что все их сотрудники должны обладать этим навыком.

7. Умение решать проблемы

Способность использовать креативность, анализ ситуации, перспективное видение исходов, прошлый опыт, информацию и доступные ресурсы для решения проблем привлекает работодателей тем, что она экономит деньги и ресурсы в организации.

8. Экспертиза и совершенствования бизнес-процессов

Задача номер один, которую каждая компания ставит перед сотрудниками, состоит в том, как сэкономить деньги и ресурсы. Оптимизация бизнес-процессов может сэкономить время и деньги компании.

9. Сильная трудовая этика

Работодатели ищут сотрудников, которые способны выполнять работу профессионально, ответственны, надежны и могут делать работу в первый раз. Менеджеры и коллеги не имеют времени ( а чаще желания) на ваше обучение или исправление вашей работы, поэтому это умение по умолчанию ожидается от всех сотрудников. Не заставляйте менеджера долго объяснять задачу или, рассказывать пошагово процесс решения задачи или тем более доделывать или переделывать вашу работу.

10. Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект - это очень популярный навык, который относится к вашим социальным навыкам, социальной осведомленности и способностям самоуправления. Эмоциональный интеллект обычно является чем-то, что проявляется в реальных взаимодействиях с коллегами, клиентами, с руководителем, чувством такта и своевременности реакции. Главное здесь то, что вы управляете эмоциями, а не они вами.

Н. Гасымова

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