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20 февраля 2019 09:33

Кто продолжит дело Карла Лагерфельда в Chanel? - ФОТО

После новости о смерти Карла Лагерфельда, Chanel объявил о новом назначении: бренд возглавит студийный директор модного дома Виржини Виар.

Как сообщает Lady.Day.Az, Карл Лагерфельд называл Виржини своей правой рукой - они проработали вместе больше 30 лет.

На посту креативного директора Лагерфельд оказался в 1983 году, а Виар присоединилась к команде в 1987 году. Сам маэстро всегда отзывался о своей помощнице с восторгом, говоря, что она "превзошла совершенство" и "помогает вдохнуть жизнь в его идеи ".

С Лагерфельдом у Виар сложился почти идеальный дуэт, о чем студийный директор не раз говорила сама. Спокойствие и сосредоточенность Виржини были идеальным тылом для эмоционального полета творческой фантазии Лагерфельда.

Если иногда на поиск замены креативного директора бренда уходят месяцы, то в случае с Chanel новость о назначении Виар пришла буквально спустя пару часов после известия о смерти Карла Лагерфельда.

Сомнений в том, кто сможет продолжить дело мастера, подхватив и наследие Гарбриэль Шанель, и прогрессивные идеи, привнесенные в бренд немецким дизайнером, не было ни у кого. Решение о назначении принял Алан Вертхаймер, владелец контрольного пакета акций Дома Chanel.

Н. Гасымова

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