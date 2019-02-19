19 февраля 2019

отправить статью
Азербайджанский дизайнер приняла участие в фестивале моды в Казахстане <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

10:29

  • 69
Азербайджанский дизайнер приняла участие в фестивале моды в Казахстане - ФОТО
6 привычек, которые сделают вас счастливее <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:05

  • 160
6 привычек, которые сделают вас счастливее - ФОТО
Как манипулировать мужчинами по знаку Зодиака?

Отношения

18 февраля 12:50

  • 788
Как манипулировать мужчинами по знаку Зодиака?

19 февраля 2019 10:29

Азербайджанский дизайнер приняла участие в фестивале моды в Казахстане - ФОТО

В казахстанском городе Актау прошел фестиваль моды "Fella Fashion Show", в котором приняли участие молодые модельеры-дизайнеры из прикаспийских стран. 

Как сообщает Lady.Day.Az, Азербайджан на модном фестивале в Актау представляла дизайнер Зюмрюд Мирзалиева с весенне-летней коллекцией, которая была встречена гостями мероприятия на ура.

  

  

Отметим, что З.Мирзалиева не в первый раз представляет Азербайджан за рубежом - к примеру, в 2014 году на Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма "Этно-Эрато" в номинации "Этнические мотивы в современном костюме" с коллекцией "Азербайджан" она заняла второе место.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 70

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

14 февраля 21:06

  • 1 858
Азербайджанский дизайнер покорил Неделю моды в Нью-Йорке - ВИДЕО - ФОТО

Карьера

12 февраля 16:00

  • 480
Леонардо Ди Каприо снялся в сериале

Карьера

11 февраля 09:40

  • 803
Танец Дженнифер Лопес на рояле и триумф Леди Гаги - Победители «Грэмми-2019» - ФОТО