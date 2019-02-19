Азербайджанский дизайнер приняла участие в фестивале моды в Казахстане - ФОТО

В казахстанском городе Актау прошел фестиваль моды "Fella Fashion Show", в котором приняли участие молодые модельеры-дизайнеры из прикаспийских стран.

Как сообщает Lady.Day.Az, Азербайджан на модном фестивале в Актау представляла дизайнер Зюмрюд Мирзалиева с весенне-летней коллекцией, которая была встречена гостями мероприятия на ура.

Отметим, что З.Мирзалиева не в первый раз представляет Азербайджан за рубежом - к примеру, в 2014 году на Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма "Этно-Эрато" в номинации "Этнические мотивы в современном костюме" с коллекцией "Азербайджан" она заняла второе место.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook