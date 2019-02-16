Начни менять свою жизнь – Мотивирующие советы из книги «Аутентичность. Как быть собой» - ФОТО

Последние годы все больше людей подвержены депрессии, что чаще всего обусловлено давлением общественного мнения и комплексов, которые порождаются из-за желания соответствовать социальным стереотипам. Мы все больше отдаляемся от самих себя, что приводит к отрицанию личности, одиночеству и глубоким переживаниям.

Как сообщает Lady.Day.Az, автор книги "Аутентичность. Как быть собой" Стивен Джозеф уверяет, что люди, которые жалуются на депрессии и нуждаются в психологической помощи, чаще всего страдают дефицитом аутентичности. По его мнению, эмоциональная подавленность - это симптом нарушения гармонии внутри человека, крик о помощи и свидетельство того, что нужно стать аутентичнее. То есть ближе к себе и к своему нутру.

Вот 10 вдохновляющих советов из книги "Аутентичность. Как быть собой", которые помогут вновь обрести себя или понять куда двигаться дальше.

1. Что такое аутентичность ?

Три компонента аутентичности играют важную роль во всех сферах жизни. Но важно помнить, что необходимо именно сочетание компонентов. Нужно знать себя, тогда решения, ответственность за которые мы на себя берем, будут верными, достойными воплощения в жизнь. Если вкратце:

знать себя + отвечать за себя + быть собой

Если какой-то из компонентов отсутствует, это не аутентичная жизнь. Нельзя быть собой, не отвечая за себя, и нельзя научиться ответственности, не узнав себя. Три этих нюанса требуют от нас недюжинной смелости, смирения и упорства, ведь мы должны научиться говорить то, о чем говорить непросто, и бороться за то, что кажется нам правильным.

2. Что такое ответственность и зачем она нужна?

Быть ответственным за свои поступки - значит не отчитывать себя за глупость или неуклюжесть, а сделать выводы из случившегося, поставить себе новые, более чёткие цели и в будущем внимательнее прислушиваться к интуиции.

3. Почему мы часто живем чужими идеалами?

Людям продают образ якобы аутентичной жизни. Рекламные кампании навязывают нам представление, будто для того, чтобы хорошо жить, нужно много потреблять. Как замечает психолог Кассер, современную жизнь существенно искажают ошибочные представления о том, что счастье - это достижение определенного уровня достатка, получение определенных товаров и услуг. Культура потребления навязывает ложные блага, которые мешают нам удовлетворить свои базовые психологические потребности.

4. Для чего человек страдает?

Травматический опыт учит нас тому, что жизнь коротка и ценна, поэтому нужно, чтобы у нас в приоритете оказалось то, что действительно важно. Если нам повезет, мы проживем всю жизнь без травм, но зачастую отсутствие бед превращает нас в лунатиков, которые идут по жизни вслепую и все никак не проснутся и не вспомнят о том, что же на самом деле значимо. Как ни трагично, многим из нас сперва приходится осознать смертность, свою или чужую, - только тогда мы просыпаемся и понимаем, что думали совсем не о том, о чем нужно. В свете трагедии и потери мы начинаем ценить то, что у нас есть, и делаем шаг навстречу аутентичности.

5. Почему важно каждый день делать правильный выбор?

Порой, размышляя о прошлом, мы замечаем, что нашу жизнь обычно резко меняет конкретное событие. Зачастую судьбоносными оказываются мелочи: случайная встреча либо фраза (сказанная или, наоборот, не сказанная). С возрастом человек становится мудрее и начинает видеть, что жизнь действительно такова и что брак, карьера и т. д. часто зависят от обыденных, внешне незначимых мелочей. Чтобы идти верным путем по жизни и всегда принимать наилучшие для себя решения, нужно быть верным себе и противостоять внешним силам, которые будут заставлять вас не слушать голос интуиции. Аутентичность должна быть основой нашего выбора и всего, что мы делаем. Наша личность формируется постоянно.

6. Что можно и что нельзя, если мы хотим построить романтические отношения

Не избегайте разговоров о проблемах, которые вас волнуют. Выделите на это время.

Обсудите правила ваших отношений и четко обозначьте свои границы.

Не думайте, что для построения крепких отношений не нужно прилагать никаких усилий.

В здоровых аутентичных отношениях отсутствует статика. Будьте готовы к переменам.

Не считайте, что знаете наперед, о чем думает ваш партнер.

Почаще спрашивайте партнера о его мыслях и чувствах и слушайте его ответы с искренним любопытством - так вы лучше его поймете.

Не думайте, что знаете наперед, что ваш партнер имеет в виду.

Будьте активным слушателем - удостоверьтесь в том, что вы понимаете, о чем вам говорит партнер.

Не зацикливайтесь на своей точке зрения.

Спросите себя, как еще можно взглянуть на ситуацию.

Не перебивайте партнера, когда он говорит.

Перед тем как ответить собеседнику, сделайте паузу. Она нужна, чтобы убедиться, что собеседник высказал все, что хотел, и не будет ничего добавлять.

Не нужно постоянно указывать собеседнику, как поступить.

Вместо того чтобы все время говорить самому, задавайте вопросы.

Не требуйте от человека больше, чем он может дать.

7. Как воспитать ребенка самим собой?

Аутентичный подход к воспитанию подразумевает, что вы делаете все, что в ваших силах, чтобы ваш ребенок стал собой, а не стремитесь сделать из него свою копию или подстроить его под свой идеал. Для этого необходимо удовлетворить потребность ребенка в свободе и причастности. Иными словами, нужно не контролировать его без меры, а принимать таким, какой он есть.

Это вовсе не значит, что детей нельзя ограничивать. Скорее, родителям нужно научиться устанавливать такие границы, которые не помешают им проявлять любовь по отношению к своему ребенку и принимать его со всеми его особенностями.

8. Почему не стоит решать чужие проблемы?

Когда мы встречаем человека с какой-нибудь проблемой, мы тут же пытаемся решить её за него. Мы предлагаем конкретные действия, пытаемся пробудить в нём активность, подтолкнуть его к переменам. Но в таком случае перемен хотим только мы, и мы невольно берём на себя ответственность за чужие поступки. Лучше просто выслушать человека, дать ему шанс проявить ответственность и всеми доступными способами его поддержать.

9. Как быть собой?

Аутентичность - идеал, к которому нужно стремиться с осознанием того, что время от времени мы будем ошибаться; но не следует оставлять попыток. Это не идеальное состояние, при котором мы точно знаем, чего хотим от жизни; это не положение, при котором мы можем преспокойненько сообщать свои мысли другим людям; это не попытки постоянно подчеркивать свою уникальность. Это в первую очередь отсутствие стремления кого-нибудь впечатлить или обратить на себя чье-либо внимание. Если мы аутентичны, мы довольны тем, кто мы есть, и рады, что окружающие нас принимают. Не обязательно знать в точности, куда именно мы движемся в данный момент, главное - стараться идти своей дорогой, а не той, которую нам прочат другие.

10. Как принять реальность?

Отсутствие аутентичности может стать для нас защитой от ужасов реальности. Некоторые ученые говорят, например, о том, как материальные ценности западного общества отвлекают наше внимание от страшной, тревожной правды нашей жизни. Однако аутентичные люди не прячутся от правды. Они открыто признают то, что признать трудно, но необходимо.

Каждый из нас умрет. Возможно, даже сегодня или завтра.

Мы не в состоянии контролировать мир вокруг и абсолютно бессильны перед лицом неизбежного и непредсказуемого будущего.

Мы обязаны принимать решения; на нас лежит ответственность за наш выбор, и мы должны мириться с его последствиями.

Только мы определяем и выбираем смысл и цель своей жизни.

В конечном счёте все мы одиноки.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook