Азербайджанский дизайнер покорил Неделю моды в Нью-Йорке - ВИДЕО - ФОТО

Вчера в рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ коллекции "Эффект бабочки" ("The Butterfly Efffect") известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила.

Напомним, что Руфат Исмаил уже участвовал в Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре 2018 года, представив коллекцию "Power of Fire". Дефиле бренда Руфата Исмаила "Afffair" было официально включено в сетку мероприятий Недели моды в Нью-Йорке. Данное событие произошло впервые в истории азербайджанской моды.

После этого в нарядах бренда Afffair были замечены суперзвезды Бейонсе, Джей Ло, Аврил Лавин и др. А на днях две американские певицы выбрали образы от азербайджанского дизайнера для красной дорожки 61-й церемонии вручения "Grammy".

И вот вчера Руфат Исмаил произвел очередной фурор, представив новую коллекцию "Эффект бабочки".

Как сообщает Lady.Day.Az, на создание коллекции дизайнера вдохновила бабочка Монарх, которую он видел во время одного из своих визитов в Северную Америку. Черный, оранжевый и белый узор можно увидеть как в цветах, так и в структуре тканей, используемых для этой коллекции.

Новая коллекция Р.Исмаила предназначена для сильных, волевых, загадочных женщин, которые дразнят своей умопомрачительной и захватывающей дух внешностью, будучи при этом недоступны.

В показе коллекции приняла участие наша соотечественница, проживающая в Турции, топ-модель Гюнай Мусаева.

Напомним, что Руфат Исмаил последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Он стал первым и единственным на сегодняшний день азербайджанским и турецким дизайнером, чьи коллекции были показаны на таких весомых в мире моды мероприятиях, как итальянская, дубайская, турецкая, иранская, бейрутская недели моды. Коллекция Р.Исмаила была также представлена в Мекке мировой fashion-индустрии - в Pitti Uomo, а канал Fashion TV назвал его лучшим европейским дизайнером 2018 года.

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Н. Гасымова

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