14 февраля 2019

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50-летняя Кристи Тарлингтон вернулась на подиум спустя 20 лет <span class="color_red">- ФОТО</span>

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14 февраля 2019 12:08

50-летняя Кристи Тарлингтон вернулась на подиум спустя 20 лет - ФОТО

Помните, как почти два года назад в финале шоу Versace на подиум вышли культовые супермодели 1990-х - Наоми, Хелена, Синди, Карла и Клаудия? Весь зал аплодировал стоя, будто признаваясь "мы так скучали". Все эти годы они то и дело возникали на знаковых показах, но лишь одна из легендарных моделей того поколения "хранила подиумное молчание" - Кристи Тарлингтон.

  

Как сообщает Lady.Day.Az, невозможное совершил прошлым вечером Марк Джейкобс. Обворожительная Кристи, которой месяц назад исполнилось 50, в коктейльном платье из черных перьев закрывала грандиозное шоу осень-зима 2019.

Отметим, что последний раз она выходила на подиум для Marc Jacobs в 1993 году. 

Н. Гасымова

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