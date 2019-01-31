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31 января 2019 14:11

Бакинец вновь будет вести шоу на российском телеканале «Пятница!» - ФОТО

Эксперт моды, стилист, телеведущий, популярный бакинец Владислав Лисовец объявил о начале съемок второго сезона бьюти-шоу "Мейкаперы".

Как сообщает Lady.Day.Az, радостной новостью он поделился в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фото со своей коллегой Региной Тодоренко.

"Прошу любить и жаловать, ведущие 2-го сезона шоу "Мейкаперы" на "Пятница!" Регина Петровна и Владислав Васильевич! Надеюсь, вам приятен наш тандем", - написал Лисовец.

Пользователи соцсети признались, что уже с нетерпением ждут премьеру второго сезона шоу. "Конечно, вам рады. Отличный тандем", "Ждем, ждем", "Ура! Регина уже на работу вышла? Вот вы зажжете!", "Идеальный тандем, лично для меня. Оба такие настоящие", - прокомментировали новость подписчики.

Пока дата премьеры нового сезона "Мейкаперов" неизвестна, но фото с первого съемочного дня уже собирает лайки в Instagram.

"Первый съемочный день подошёл к концу. Уже сейчас понятно, что это будет сильный сезон "Мейкаперы-2". Новые участники, чуть обновленный состав жюри и обновленные жизнью ведущая @reginatodorenko и отдохнувший я", -  поделился стилист.

Отметим, что Влад Лисовец с ноября 2017 года является ведущим бьюти-шоу "Мейкаперы" на телеканале "Пятница!" совместно с Региной Тодоренко. Премьера шоу состоялась 28 февраля 2018.

В роли телеведущего Лисовец полюбился зрителям во время работы над проектами  "Женская форма", "Неделя стиля" и "Красота Требует" на телеканале "Домашний".

Н. Гасымова

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