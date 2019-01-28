Автор «Гарри Поттера» поделилась в Twitter выступлением азербайджанки - ФОТО

Писательница Джоан Роулинг (J. K. Rowling), наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, поделилась в Twitter видео выступления Зарангиз Гусейновой на глобальном форуме One Young World.

Об этом на своей странице в İnstagram сообщила Зарангиз, отметив, что ей об этом сообщил журналист Financial Times. Своими эмоциями девушка поделилась со своими подписчиками, отметив, что ее поймут все фанаты Потрианы.

Напомним, что основательница платформы WoWoman Зарангиз Гусейнова выступила на саммите One Young World, проходящем в Гааге, и тем самым стала первым спикером саммита из Азербайджана.

В своем выступлении Зарангиз Гусейнова рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются современные женщины, о преодолении ими трудностей и роли общества в этом. Также она отметила, что Азербайджан был первой страной на Востоке, предоставившей женщинам избирательное право и в этом году отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. 25-летняя Зарангиз Гусейнова была единственной участницей панели об образовании, а после выступления зал стоя аплодировал.

Тогда Зара Гусейнова выступила перед 1800-ми участниками саммита вместе с королевой Нидерландов, лауреатом Нобелевской премии Тавакуль Карман, профессором Мухаммедом Юнусом, co-founder Твиттера, CEO корпорации Unilever Полом Полманом и др.

Отметим, что Зара Гусейнова основала образовательную платформу WoWoman в 2014 году с целью поддерживать, вдохновлять и воодушевлять женщин, создав пространство, где женщины смогут выразить себя и, направляя их на пути к своей мечте.

На сегодняшний день более 7000 женщин стали участницами различных программ WoWoman, среди которых можно отметить программы по улучшению "soft skills", программированию, предпринимательству, дизайну и другие. Своим выступлением наша соотечественница попыталась донести всему миру историю WoWoman и всех женщин в целом. Отметим, что в этом году сообщество WoWoman было выбрано в ТОП - 100 сообществ Facebook среди 6000 заявок со всего мира.

Организованное в 2009 году в Великобритании Дэвидом Джонсом и Кейт Робертсон общество One Young World является глобальной некоммерческой организацией. Целью сообщества является собрать в одном месте молодых лидеров из 193 стран - наиболее ярких и талантливых представителей нового поколения, и найти решение актуальных мировых проблем. Сегодня сообщество насчитывает 14.6 миллионов членов и сотрудничает более чем с 500-ми различными организациями. Среди представителей прошлых саммитов можно отметить таких мировых идейных лидеров как Джастин Трюдо, Эмма Уотсон, Дезмонд Туту, Кофи Аннан, Сэр Ричард Бренсон, Меган Маркл, Джейми Оливер.

Н. Гасымова

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