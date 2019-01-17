Руфат Исмаил вновь представит Азербайджан на Нью-Йоркской Неделе моды - ФОТО

Дизайнер Руфат Исмаил вновь представит Азербайджан на Нью-Йоркской Неделе моды, где проведет показ своей новой коллекции под названием "The Butterfly Efffect" (Эффект бабочки).

Напомним, что Руфат Исмаил стал первым и единственным на сегодняшний день азербайджанским и турецким дизайнером, чьи коллекции были показаны на таких весомых в мире моды мероприятиях, как итальянская, дубайская, турецкая, иранская, бейрутская недели моды. Коллекция Р.Исмаила была также представлена в Мекке мировой fashion-индустрии - в Pitti Uomo, а канал Fashion TV назвал его лучшим европейским дизайнером 2018 года.

Как сообщает Lady.Day.Az, впервые Азербайджан на Нью-Йоркской Неделе моды представил именно Р.Исмаил - в рамках Недели моды 7 сентября 2018 года им была показана коллекция "Power of fire", положительно встреченная модными критиками и международной прессой.

Модное дефиле бренда "Afffair" во второй раз официально включено в сетку мероприятий Нью-Йоркской Недели моды и состоится 13 февраля на легендарной мировой fashion площадке Springs Studio, где проходят показы культовых дизайнеров современности.

Добавим, что новая коллекция "The Butterfly Efffect", состоит из 34 look'ов. На создание коллекции дизайнера вдохновила бабочка Монарх, которую он видел во время одного из своих визитов в Северную Америку; черный, оранжевый и белый узор можно увидеть как в цветах, так и в структуре тканей, используемых для этой коллекции.

Дизайнер отмечает, что коллекция сезона осень-зима 2019-2020 для сильных, волевых и загадочных женщин, которые будет дразнить своей умопомрачительной, захватывающей дух внешностью, будучи при этом недоступными.

Н. Гасымова

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