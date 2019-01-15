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15 января 2019 11:25

Модель из Азербайджана стал одним из лучших на конкурсе в Индии - ФОТО

Модель из Азербайджана Эмиль Гасымов принял участие в конкурсе Mister Model Worldwide 2018, прошедшем в Дели и стал одним из лучших. Его улыбка и красивое телосложение сразили членов жюри и участников международного конкурса.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, манекенщик сам отправил заявку на участие в проекте, и организаторы, изучив подробно его модельную деятельность, пригасили в Индию.

В конкурсе участвовали 25 моделей из разных стран мира. На протяжении пяти дней они участвовали в разных фотосессиях, снимаясь в классических костюмах, национальных нарядах и пляжных плавках, давали интервью местным и иностранным СМИ. Ну а последние два дня парни репетировали и готовились к финалу.

  

  

Отметим, что в состав членов жюри проекта входили известные личности, в основном из Индии. Во время конкурса представители разных индийских компаний познакомились с азербайджанской моделью и даже сделали предложения о сотрудничестве.

Азербайджанец стал обладателем сразу двух номинаций конкурса Mister Model Worldwide 2018 - "Мистер Европа" и "Лучшая улыбка".

  

Добавим, что это не первая победа Гасымова на международных конкурсах. До этого он становился обладателем проекта Miss & Mister Planet-2018, который прошел в Грузии. 

Гасымов в настоящее время обучается на втором курсе Азербайджанского государственного экономического университета на факультете бизнес-менеджмента.

Н. Гасымова

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