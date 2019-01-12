5 историй успеха в мире моды - ФОТО

Многочисленные показы, изысканные платья, бриллиантовые украшения, аксессуары из редких материалов - мир моды практически всегда ассоциируется с роскошью и достатком. Однако не стоит забывать, что во многих случаях за известными названиями скрываются люди, чей жизненный путь был далек от идеальной картинки.

Lady.Day.Az представляет 5 самых ярких историй успеха в мире моды:

КОКО ШАНЕЛЬ

Основательница одного из старейших и наиболее влиятельных Домов моды во Франции Габриэль Коко Шанель отнюдь не была окружена роскошью с раннего детства - напротив, лишившись матери еще совсем ребенком, Габриэль пришлось познать и тяготы жизни в сиротском доме. Именно там под руководством монахинь она научилась шить и загорелась мечтой об открытии собственного магазина. "Жизнь, которая была дана мне, не устраивала меня, поэтому я создала другую", - вспоминала потом Коко. Благодаря ее возлюбленному, богатому парижанину Этьену Бальзану, и начался путь Шанель к самой вершине мира моды. Вслед за шляпками и аксессуарами дизайнер запустила производство женской одежды, с каждым модным показом полностью меняя представление своих современников о стиле.

КЕЛЬВИН КЛЯЙН

Основатель известной американской марки Кельвин Кляйн родился в неблагополучном районе Нью-Йорка, но уже с пяти лет знал, что станет известным модельером. Маленький Кельвин всегда с упоением слушал разговоры матери и бабушки о нарядах и с радостью сопровождал их в походах к портным и по магазинам. Постепенно он научился шить и сам, а чтобы отточить свои навыки, после окончания Высшей школы искусств и дизайна устроился подмастерьем в небольшое ателье. Сменив множество мест работы и не имея возможности открыть свое дело, будущий дизайнер практически отчаялся и думал о полном уходе из сферы моды, однако на помощь пришел друг, одолживший 10 тысяч долларов на запуск своей линии одежды. И вот уже спустя пять лет американец удостаивается престижной премии Coty, а затем совершает настоящую революцию в мире моды, способствовав расцвету стиля "унисекс".

ДЖОРДЖО АРМАНИ

Джорджо Армани родился в многодетной семье в окрестностях Милана. В детстве и юности Армани не задумывался о моде, а мечтал стать врачом: на него сильно повлиял роман Арчибальда Кронина "Цитадель". После поступления на медицинский факультет Миланского университета итальянец изменил свои предпочтения и решил выбрать карьеру в армии. Однако эта жизнь ему также вскоре наскучила, и именно в этот переломный момент происходит встреча Джорджо с миром моды: сначала в качестве подсобного рабочего в миланском универмаге "La Rinascente", а впоследствии как ассистента модельера Нино Черутти и других известных дизайнеров. Накопленный опыт Джорджо применил при создании собственного бренда в 1975 году, который со временем превратился во многомиллиардную империю с представительством по всему миру.

ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ

Многие подумают, что речь идет о Джанни Версаче, но более примечательной является история Донателлы. Отвечая больше за PR и гораздо реже за разработку дизайна, она всегда оставалась в тени старшего брата. Именно поэтому после смерти Джанни вся общественность была уверена, что империю Versace ждет скорый закат. Продажи начали падать, коллекции подвергались жесткой критике, а ответственность за неудачи возлагалась на Донателлу. В ситуации, когда все могло пойти крахом, младшая Версаче не опустила руки, а, напротив, полностью погрузилась в работу и спустя несколько лет усердных стараний смогла поправить дела компании. Справедливо утверждение, что именно благодаря Донателле модный бренд обрел вторую жизнь.

АМАНСИО ОРТЕГА

Основатель корпорации Inditex не имеет отношения к haute couture, но его влияние на фэшн-индустрию сложно недооценить. Один из богатейших людей в мире родился в бедной испанской семье, которая не обеспечила ему даже среднего образования. С 13 лет Амансио приходилось работать: сначала посыльным, а потом и подмастерьем в местном ателье. Юный Ортега обращал внимание не только на способы пошива одежды, но и на ценообразование того или иного предмета гардероба. Наблюдения о несоответствии себестоимости и заявленного ценника на товар особенно пригодились ему во время запуска собственной экономичной линейки одежды, которая принесла ему первую серьезную прибыль. К слову, именно тогда Амансио понял, что выгодным решением будет адаптация концепций известных кутюрье для того, чтобы продукция стала доступной даже небогатым людям. Так, человек без образования и знаменитой родословной построил успешную бизнес-модель, ставшую основой для создания целой вселенной масс-маркета, без которого невозможно представить модную индустрию 21 века.

Н. Гасымова

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