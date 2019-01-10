10 привычек успешных женщин - ФОТО

У всех успешных людей есть несколько привычек, которым они следуют для получения желаемого результата.

Lady.Day.Az представляет 11 привычек успешных женщин, следование которым приведет к желаемому результату:

1. Они занимаются самообучением.

Успешные женщины понимают, что сила заключается в знаниях. И это подразумевает не только хорошее усвоение школьного материала, но и получение знаний, которые нам дает настоящая жизнь.

Женщины, которые достигли успеха, постоянно узнают что-то новое в сфере финансов, предпринимательства, а также разного рода важные факты, позволяющие им оставаться на плаву.

2. Они ставят перед собой цели и делают все, чтобы их выполнить.

Ради достижения своих целей (как больших, так и маленьких) успешные женщины делают все возможное. Конечно, большинство начинает с чего-то простого, постепенно переходя к целям посложнее.

Постановка целей играет огромное значение в жизни каждой женщины, поскольку дарит ей смысл и направление, в котором нужно двигаться. Стоит ей добиться желаемого, и она обязательно отпразднует свою победу, потому что вложила в реализацию мечты всю себя.

3. Они всегда организованы.

Для успешных женщин очень важно оставаться собранными и записывать все свои задания на текущий день.

Профессиональный докладчик Нин Джеймс говорит: "Моя самая важная и способствующая успеху привычка заключается в том, чтобы каждое утро уделять по 15 минут времени на определение 3 обязательных заданий, которые сегодня необходимо выполнить. Я делаю это каждый день. Мои записи начинаются со слов "сегодня я...", а затем следует сам перечень дел".

Прежде чем приступить, необходимо все для этого подготовить. Помните: загроможденное рабочее место приводит к хаосу в голове, мешая четкому видению текущих целей.

4. Им есть на кого положиться.

Порой жизнь застает врасплох даже самых сильных женщин. Одной из причин может быть перегрузка огромным количеством обязанностей, которые иногда негативно сказываются на психологическом состоянии человека.

Тем не менее, успешные женщины остаются открытыми для семьи и друзей, которым они небезразличны. Они всегда помогут им справиться со стрессом.

5. У них есть распорядок дня.

Успешные женщины умеют разделять работу и развлечения. Другими словами, они работают определенное количество часов в день, после чего свободно занимаются другими важными для себя делами.

Они точно знают, когда смогут пойти в тренажерный зал, за продуктами, когда встретятся с друзьями и т.д. Умение составлять график является важным фактором достижения успеха, поскольку дает понимание того, как пройдет ваш день, а это способствует достижению целей.

6. Они сами бросают себе вызов.

Даже если они где-то и допустили ошибку, это не помешает им продолжать идти к успеху. Они понимают, что успеха без неудач не бывает, ведь, в противном случае, они бы не смогли учиться на своих ошибках.

А поскольку неудачи не мешают им двигаться дальше, успешные женщины постоянно повышают для себя планку. Развитие и рост приносят их душе счастье.

7. Они находят время для себя.

Даже самым заядлым трудоголикам нужно иногда расслабляться и отдыхать. Поэтому успешные женщины находят возможность выкроить в своем расписании время на себя.

Не имеет значения, что это будет (йога, медитация, катание на велосипеде или рисование), главное, чтобы любовь и забота о себе всегда оставались приоритетом номер один.

8. Они постоянно пробуют что-то новое.

Женщинам, которые привыкли достигать своего, нравится делать жизнь интереснее, пускай это будет всего лишь выбор нового места для обеда или нового маршрута к работе.

Они знают, что разнообразие придает жизни остроты, поэтому как только все становится рутинным, они начинают мыслить нестандартно.

9. Они не сравнивают себя с другими людьми.

Вместо того, чтобы рассматривать других, как конкурентов, успешные женщины относятся к ним, как к потенциальным друзьям и партнерам по бизнесу.

Они знают себе цену и не видят никакого смысла в сравнениях, а потому смотрят на других женщин, как на равных себе.

10. Они помогают окружающим и несут в мир добро.

Наиболее успешным женщинам известно, что если они будут поднимать дух окружающих, то от этого выиграет вся команда, а не только они сами.

Успешные женщины делают все возможное, чтобы сохранять позитивное настроение, зная, что здоровый образ мышления является ключом к достижению любой цели.

Н. Гасымова

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