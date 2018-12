Как стать более продуктивной в новом году? - Важный совет - ФОТО

Чаще всего мы обещаем себе в новом году стать более продуктивными, научиться контролировать поток дел и информации. И лучше всего в этом деле может помочь привычка оформления to-do-листов. Веками проверенный формат прекрасен в своей простоте: определяем задачи, записываем в порядке срочности реализации, а затем исключаем по мере выполнения (вычеркивание выполненных задач самое приятное в этом деле).

Британский психолог и автор нескольких книг Дэвид Коэн уверен, что списки вовсе не пунктик озабоченных порядком персон, а универсальный инструмент в борьбе за продуктивность и организованность. Причем желательно записанные на бумаге, а еще лучше - в особом блокноте или дневнике, поскольку их надо постоянно контролировать, ради собственной пользы.

Коэн признается в любви к спискам по трем причинам: они снижают беспокойство по поводу чрезмерной загрузки, дают четкий план, которого удобно придерживаться, и являются убедительным доказательством того, что вы немало успеваете в жизни.

Списки - это своеобразная навигация для человеческого мозга в хроническом цейтноте XXI века. О том, что наш ум эффективнее работает, опираясь на простые ориентиры, ученые догадались уже давно. Советский психолог Блюма Зейгарник, одна из основательниц экспериментальной патопсихологии, была среди первых, кто заметил одержимость мозга насущными задачами, открыв так называемый "эффект Зейгарник".

Суть в том, что мы помним то, что еще не сделано (или не доделано) лучше, чем-то, что уже сделали. В трактовке Википедии: "незавершенные действия запоминаются лучше, чем завершенные". Как только дело сделано, мозг стирает задачу из оперативной памяти.

Эксперт по тайм-менеджменту Дэвид Аллен, ставший культовой фигурой после выхода его книги "Дело сделано: искусство продуктивности без стресса" ("Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity"), считает, что с любой загрузкой гораздо проще справиться, имея четкий график и пошаговый план действий. Спонтанные пометки на ладошке не избавят от упущений. Кроме того, недостаточно написать "банк" или "мама" на ярком стикере Post-it, чтобы "вспомнить все" в считанные секунды - мозгу нужно больше деталей. Email, оплата, визит или телефонный звонок - кому, когда, с какой целью? Если ваш список дел не ясен с первого взгляда, задачи рискуют оказаться невыполненными и наверняка не будут расставлены по приоритетам, что тоже крайне важно.

Детали не единственный фактор. Если вы хотите выстроить работоспособное расписание на день, надо также иметь представление сколько и на что времени потребуется.

И напоследок - ловушка, в которую легко угодить, акцентируясь на списках глобальных проектов, вроде "Написать роман" или "Переехать в новую квартиру".

To-do-листы работают куда эффективнее, если разбить ваш грандиозный план на составляющие. "Написать роман" - довольно-таки монументальная задача, а вот "набросать план первой главы романа" имеет гораздо больше шансов на успех.

Таким образом, списки помогают организованнее, продуктивнее и эффективнее решать насущные задачи, и как бонус - берегут наше психическое здоровье и повышают самооценку.

У ведения to-do-листов есть много преимуществ: список дел позволяет ничего не забыть, помогает расставить приоритеты, понижает уровень стресса, который может возникнуть если у вас много дел и вы не знаете с чего начать, и позволяет отслеживать прогресс и повышает мотивацию и самооценку.

Н. Гасымова

