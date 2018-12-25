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25 декабря 2018 09:32

Приянка Чопра и Ник Джонас стали персонажами мультсериала "Симпсоны" - ФОТО

Свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса привлекла к себе большое внимание СМИ во всем мире своим размахом и присутствием многочисленных гостей, среди которых были звезды индийской и американской киноиндустрии. И теперь пара появилась в мультсериале  "Симпсоны".

Как сообщает Lady.Day.Az, Приянка Чопра на своей странице в Instagram поделилась кадрами из мультсериала, где она и Ник стали персонажами.

Отметим, что Приянка поделилась двумя фотографиями. На одной она в традиционном индийском свадебном наряде, а на другой в платье от Ральфа Лорена.

Н. Гасымова

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