Несрин Джавадзаде стала одной из звездных гостей MIPCOM в Каннах - ФОТО

Проживающая и добившаяся успеха в Турции азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде стала одной из звездных гостей MIPCOM.

MIPCOM (Marché International des Programmes de Communication, международный рынок коммуникационных программ) - это ежегодная выставка, проходящая во французском городе Канны, являющаяся одним из важнейших событий в мире телевизионной индустрии.

Участие Несрин в MIPCOM, по сообщениям турецких СМИ, связано с ее ролью в новом сезоне сериала "Бумажный дом" (La casa de papel), выпускаемого компанией Netflix, где она сыграет девушку по имени Стамбул.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на издание Hurriyet, актриса произвела фурор в Каннах, появившись на одном из мероприятий в рамках MIPCOM в ассиметричном золотом платье от турецкого дизайнера Суди Этуза.

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