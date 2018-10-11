Величайший признак успешности от Уоррена Баффетта

Генеральный директор компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт редко ошибается, особенно если речь идет об инвестициях и инновациях. Мудрые советы "оракула из Омахи" применимы к целым индустриям, поколениям и даже культурам.

Хотя его мудрость и является лишь выражением здравого смысла, но она всегда бьет прямо в цель, как, например, одно из его выражений:

"Если вы доживете до моего возраста и никто не скажет о вас доброго слова, то не имеет значения, сколько денег у вас на счету, потому что ваша жизнь была сплошной катастрофой".

Именно эти слова Баффетт однажды сказал группе студентов Технологического института Джорджии, когда они попросили его дать свое определение успеха.

Мы объясним, почему успех не зависит от богатства, власти, славы и количества дорогих игрушек, которые вы накопили за свою жизнь.

Баффетт измеряет успех одним единственным словом - любовь.

А еще Баффетт поделился со студентами следующей не менее глубокой порцией мудрости (приготовьтесь, потому что сейчас ваша челюсть отвалится):

"Если вы доживете до моего возраста, то в конечном итоге будете измерять свою успешность тем, сколько людей среди тех, любви которых вы хотели добиться, любят вас на самом деле".

Проблема любви заключается в том, что ее нельзя просто купить. Купить можно секс или приглашение на тот же званый обед. Но единственный способ заставить кого-то вас полюбить - быть добрым. А это очень раздражает, если у вас много денег. Вам кажется, что достаточно выписать чек, купив любовь за миллион долларов. Но так не бывает. Чем больше любви вы даете миру, тем больше ее к вам возвращается.

Небольшое уточнение: самый важный урок и "самый главный тест" на то, что жизнь была прожита хорошо, не имеют ничего общего с деньгами, и полностью зависят только от самой могущественной человеческой эмоции - любви. И не сомневайтесь в этом.

Будучи третьим самым богатым человеком в мире, 88-летний Баффетт жил и продолжает жить в соответствии с принципом филантропии под названием "Клятва дарения". А он предполагает пожертвование самыми богатыми людьми на планете значительной части своего богатства на благотворительные цели.

Если вернуться к сути вопроса, задумайтесь вот над чем: как часто простые сотрудники, лидеры, руководители и предприниматели с большими идеями живут по принципу "чем больше любви вы даете миру, тем больше получаете ее взамен"? Или, другими словами, что именно вам необходимо сделать, чтобы вас настолько сильно полюбили окружающие, что когда вы уйдете в мир иной, люди расщедрятся на слова восхищения в ваш адрес?

Lady.Day.Az со ссылкой на Cluber.com.ua представляет несколько способов (пускай даже и абсолютно нелогичных) привести такую любовь "в действие", если вы на это отважитесь:

1. Думать и действовать бескорыстно, не ожидая ничего взамен.

Законы любви носят взаимный характер, но кому-то всегда приходится сделать первый шаг. Так почему это будете не вы? Если мы первыми проявляем любовь, будь то подбадривающие слова коллеге, помощь в развитии сотруднику, находящемуся в вашем подчинении, или наполнение чужой работы смыслом и целью, эта любовь возвращается к нам в виде уважения, восхищения и доверия.

2. Культура любви.

Баффетт сказал: "Я люблю каждый день. То есть, я танцую и работаю только с теми людьми, которые мне нравятся. В мире нет работы лучше, чем управлять компанией Berkshire, и я считаю себя счастливчиком, что нахожусь именно здесь".

Работа может быть скучной и рядом с токсичными личностями, но лучшие бренды в мире - это те места, где люди любят приходить на работу, потому что их лидеры выражают по отношению к сотрудникам любовь, а культура вокруг преисполнена позитива и воодушевления.

Какое бы выражение вам ни было больше по душе - "главенствует культура" или "культура съедает стратегию на завтрак" - доказательства говорят сами за себя: если вы разделяете с людьми одинаковые ценности, этические правила поведения, убеждения и нормы, каждый отдельный участник коллектива обладает уникальной возможностью дарить и принимать любовь без страха. В итоге это создает высокоэффективную компанию, которая привлекает к себе других людей с аналогичным мировоззрением.

3. Живите по Платиновому правилу.

Все мы знакомы с общеизвестным Золотым правилом: "Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам". Но Платиновое правило выводит данный принцип на совершенно новый уровень любви: "Относитесь к другим так, как они хотят, чтобы к ним относились".

Автор книги The Art of People Дейв Карпен говорит о Платиновом правиле следующее: "Золотое правило, при всем своем величии, имеет определенные ограничения, поскольку все люди и ситуации разные. Но если вы следуете Платиновому правилу, то можете быть уверены, что делаете именно то, что хотят другие люди, и тем самым заверяете себя в положительном исходе".

Без сомнений, это имеет прямое отношение к вашей способности демонстрировать уровень своего эмоционального интеллекта и склонность к эмпатии - той недооцененной лидерской силы любви, при которой вы можете посмотреть на мир или ситуацию с точки зрения другого человека.

4. Заниматься тем, что вы любите.

В завершение хотелось бы привести последнюю цитату от Уоррена Баффетта:

"В мире бизнеса самые успешные люди те, кто занимаются любимым делом".

Задумайтесь над этим. Большинство людей принимают свою неплохую зарплату и комфортные условия труда как данность, даже если их работа им не нравится, и они предпочли бы заниматься чем-то другим - тем, что им действительно по душе.

Занятие любимым делом является решающим фактором человеческого счастья. Но что более важно, главным приоритетом должно стать определение того, что именно нам нравится. Это и есть первый шаг на пути к счастью.

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