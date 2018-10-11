11 октября 2018

отправить статью
The Weeknd сделал предложение Белле Хадид <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

10:54

  • 51
The Weeknd сделал предложение Белле Хадид - ФОТО
Пенелопа Крус в новой рекламной кампании Chanel <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

10:00

  • 180
Пенелопа Крус в новой рекламной кампании Chanel - ФОТО
Рецепт невероятной фокаччи от Или Мамедовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

09:07

  • 283
Рецепт невероятной фокаччи от Или Мамедовой - ФОТО

11 октября 2018 10:00

Пенелопа Крус в новой рекламной кампании Chanel - ФОТО

Обладательница премии "Оскар" и амбассадор бренда Chanel снялась для рекламной кампании круизной коллекции. Новое промо представляет из себя несколько черно-белых портретов, где актриса появляется в берете из твида, классических пиджаках Chanel, переосмысленных под современность Карлом Лагерфельдом, и платьях с голыми плечами.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, вдохновением послужили воспоминания о безмятежном отдыхе у моря. Мечтательность сюжета подкрепляется цитатой креативного директора бренда: "Мое самое раннее воспоминание - не яхта, а звуки, которые она производит".

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 180

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

6 октября 12:30

  • 611
Марго Робби сыграет куклу Барби

Карьера

6 октября 11:55

  • 1 504
Адель заработала 11 миллионов долларов, ничего при этом не делая

Карьера

5 октября 13:34

  • 1 022
Назван самый дорогой модный бренд в мире