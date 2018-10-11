Пенелопа Крус в новой рекламной кампании Chanel - ФОТО

Обладательница премии "Оскар" и амбассадор бренда Chanel снялась для рекламной кампании круизной коллекции. Новое промо представляет из себя несколько черно-белых портретов, где актриса появляется в берете из твида, классических пиджаках Chanel, переосмысленных под современность Карлом Лагерфельдом, и платьях с голыми плечами.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, вдохновением послужили воспоминания о безмятежном отдыхе у моря. Мечтательность сюжета подкрепляется цитатой креативного директора бренда: "Мое самое раннее воспоминание - не яхта, а звуки, которые она производит".

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