Как Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл и еще 4 топ-модели попали в индустрию моды - ФОТО

Наталья Водянова

Судьба Натальи Водяновой - это классическая история Золушки. Будущая супермодель родилась в Нижнем Новгороде. Когда ей было всего 2 года, отец оставил семью. С 11 лет она помогала маме торговать на рынке фруктами, чтобы прокормить сестер. Школу пришлось бросить. Но кто бы мог подумать, что именно на этом рынке ее заметит фотограф. За три месяца она выучила английский и отправилась покорять Париж. Дальше мы все знаем - Париж покорился. А заодно и самый богатый французский наследник Антуан Арно.

Ирина Шейк

​Еще одна гордость России Ирина Шайхлисламова, больше известная под звучной фамилией Шейк, начала свой путь к успеху в Челябинске, победив в местном конкурсе красоты "Супермодель-2004". В качестве приза она получила контракт с московским модельным агентством, где ее и заметил скаут. Спустя два года она уже стала лицом крупного бельевого бренда и появилась на обложке Sports Illustrated.

Наоми Кэмпбелл

Наоми было 15 лет, когда на улице к ней подошли с вопросом: "А вы не думали о карьере модели?" Юную "пантеру" предложение привело в восторг, а вот мама была против и настаивала, что девочке для начала нужно получить образование. Поэтому на встречу с агентом Кэмпбелл отправилась одна. Вскоре мама смирилась и отпустила дочь в очень успешное модельное плавание.

Кара Делевинь

Несмотря на то, что Кара призналась, что мечтает о карьере актрисы, ей суждено было стать моделью. Мама ее лучшей подруги детства по счастливой случайности оказалась владелицей модельного агентства Storm Model Management. Как только та заметила девочку - не стала мешкать. В 18 лет Кара уже украшала рекламные постеры Burberry.

Кэндис Свейнпол

"Ангел" Victoria's Secret прогуливалась по блошиному рынку в поисках безделушек, когда судьба определила ее в модели. Тогда она еще не знала, что станет одной из самых сексуальных манекенщиц. Надо отметить, что до "ангельской" карьеры она с 16 лет участвовала в показах.

Кейт Мосс

14-летняя Кейт привлекла внимание все той же владелицы Storm Model Management в очереди на посадку в аэропорту, когда она возвращалась с семейных каникул на Багамах в сопровождении родителей. Предложение о модельной карьере поступило прямо на борту самолета. Кейт оставалась верна своему родному агентству почти 20 лет, пока не открыла собственное - Kate Moss Agency.

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